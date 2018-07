Dagens etape: Flyvende hollænder skal bevise, at han afgørende har ramt topformen

Udsigten til søndagens krævende brostensetape synes at have lagt sig som en kvælende aktivitetsdæmper over Tour de France-feltet, der i dag bevæger sig de 181 km nordpå fra Dreux til Amiens, og eftersom vejrguderne tilsyneladende ikke agter at øge den overkommelige sværhedsgrad på denne strækning, er der begrundet frygt for, at begivenhederne udvikler sig ligeså ensformigt som i går.

Enkelte behjertede udbrudsforsøg skal der nok blive gjort, men når der - som Quick-Step Floors danske sportsdirektør Brian Holm fremhævede i går - hverken er blæst eller bakker, er det altså vanskeligt at fremtvinge et spændende cykelløb før i den allersidste fase.

Det passer glimrende i planerne for de to danske hoedpersoner i Touren Jakob Fuglsang (Astana) og Søren Kragh Andersen (Team Sunweb), der kun, hvis noget totalt uforudsigeligt indtræffer, risikerer at miste deres fremtrædende positioner.

To bjergspurter i 4. kategori

Med to bjergspurter i 4. kategori på den første halvdel af etapen kan det meget vel tænkes, at indehaveren af den prikkede trikot Tom Skujins (Trek-Segafredo) forsøger at udbygge sin føring, men på længere sigt nytter det nu ikke så meget, for allerede på tirsdag efter hviledagen er det slut med Skujins' eventyr.

Til den tid rækker de 8 point, han kan nå at samle sig, hvis han vinder begge dagens opgør på de små stigninger, nemlig ikke langt, for på etapen fra Annecy til le-Grand-Bornand bydes både på et bjerg uden for kategorierne og et i 1. kategori, og her er der henholdsvis 20 og 10 point til første mand på toppen.

Men indtil videre kan den 27-årige lette, der er den første fra sin nation, som har ført bjergkonkurrencen og tydeligvis nyder den opmærksomhed, der bliver ham til del, fryde sig over, at han også på hviledagen vil være indehaver af trikoten.

Overgås kun af Valverde i Tour-feltet

Dagens etape munder med altovervejende sandsynlighed ud i en ny massespurt, og her skal det så vise sig, om den 25-årige Dylan Groenewegen (Lotto-Jumbo) definitivt har overvundet sin indledende krise og kan fyre en ligeså forrygende finish af som i går.

»Jeg følte mig skidt kørende på de to første etaper, i den tredje massespurt i Sarzeau gik det lidt bedre«, siger Dylan Groenewegen, der nu er oppe på i alt 10 sejre i år, og dermed kun mangler en i at kunne matche Tour-feltets mest vindende rytter i denne sæson.

Den status indehaves af den spanske veteran Alejandro Valverde (Movistar) med 11, mens italieneren Elia Viviani (Quick-Step Floors) er den oftest sejrende i det hele taget med 14.

»Jeg håber på, at jeg nu har nået det ønske niveau, og i hvert fald vil vi i dag gøre alt for at holde feltet samlet til finalen«, understreger Groenewegen.