Gul trøje vinder på Alpe d’Huez - muligt magtskifte på Team Sky

12. etape af Tour de France over 175 km og tre bjerge udenfor kategori lignede længe en gigantisk triumf for den 31-årige hollænder Steven Kruijswijk (Lotto-NL).

Men, men, men.

Steven Kruijswijks dristige angreb langt, langt ude fra – omkring 75 km fra målet – kuldsejlede 4 km fra målstregen, da en brite i hvid trøje og med fire Tour de France-triumfer på cv’et kom susende forbi op mod målet på Alpe d’Huez-tinden i 1.850 meters højde.

Men Chris Froome (Team Sky) kommer til at arbejde hårdere end nogensinde for sin femte Tour-sejr. For dagens vinder på Alpe d’Huez blev holdkammeraten i den gule trøje, Geraint Thomas.

Waliseren åbnede spurten et par hundrede meter før mål og distancerede Tom Dumoulin (Team Sunweb) med 2 sekunder, mens der var 3 sekunder til Romain Bardet (Ag2R) og Chris Froome – og 7 til Mikel Landa (Movistar).

Det var anden dag i træk, Geraint Thomas viste sig som den stærkeste af favoritterne - og anden dag i træk hakkeordenen hed Thomas, Dumoulin, Froome.

Geraint Thomas fører nu med 1.39 minutter ned til Chris Froome og 1.50 til Tom Dumoulin.

Jakob Fuglsang (Astana) måtte slippe Froome/Thomas-gruppen med ca. 7 km til målet, men fandt sin egen rytme og sled sig i mål som nummer 8 med en margin på 42 sekunder til Geraint Thomas.

Jakob Fuglsangs trods alt gode dag kastede et avancement af sig i klassementet. Her der den 33-årige dansker nummer 11 - 5.45 efter Geraint Thomas.