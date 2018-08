Kvindelig dansk stjerne forbløffer med WorldTour-sejr for anden dag i træk Amalie Dideriksen var klar til at tage over, da hendes hollandske firmahold ændrede planer i finalen.

Med en ny formidabel opvisning i exceptionel spurtstyrke kunne den 22-årige danske mester Amalie Dideriksen (Boels Dolmans) for anden dag i træk juble triumferende i det hollandske WorldTour-løb Boels Ladies Tour.

På den 124,3 km lange 4. etape fra Stramproy til Weert satte Danmarks unge kvindelige internationale cykelstjerne med en uimodståelig finish rivalerne på plads endnu mere overbevisende end det foregående døgn, og hun hjemførte dermed den 25. sejr i år til sin hollandske arbejdsgiver og den fjerde til sig selv.

Hollænderne Lucinda Brand (Team Sunweb) og Lorena Wibes (Parkhotel Valkenburg) - nr. 2 i går - besatte de to andre podiepladser, mens Team Virtus italiener Barbara Guarischi blev nr. 4.

Langt soloudbrud prægede etapen

Etapen var præget af et soloudbrud på over 100 km med den israelske mester Omer Shapira i hovedrollen, og hun nåede op på at have et forspring på lige i underkanten af 4 minutter.

På slutrunderne i målbyen Weert gik Amalie Dideriksens hollandske holdkammerat Amy Pieters og tyskeren Lisa Brennauer (Wiggle-High5) på jagt efter Shapira, og efter at have hentet hende, fortsatte de deres satsning.

De blev imidlertid også fanget af feltet, og heller ikke et nyt forsøg fra Pieters' side bar frugt, hvorefter der var lagt op til en spurt.

Skulle have kørt spurten for holdkammerat

»Egentlig var det slet ikke meningen, at jeg skulle gå efter sejren i dag«, fortæller Amalie Dideriksen til løbets hjemmeside

»Planen lød på, at vi skulle køre spurten for Amy Pieters, men da hun valgte at forsøge sig i udbrud, måtte vi jo ændre på taktikken«.

»Det betød, at jeg i selve finalen var mere eller mindre på egen hånd, så da Lorena Wibes åbnede spurten, gik jeg med på hjul. Jeg kunne imidlertid fornemme, at andre nærmede sig bagfra, og så trådte jeg an en ekstra gang«.

»Dermed lykkedes det mig at holde Lucinda Brand bag mig, og det er en fantastisk følelse nu at have vundet to dage i træk. Det er bestemt ikke noget, jeg er vant til«.

Hollandsk verdensmester forsvarede trøjen

Der 7 første ryttere over stregen noteredes for et forspring på 2 sekunder til den næste gruppe på cirka 60.

I denne befandt sig de to andre danske deltagere Christina Siggaard (Team Virtu) og Pernille Mathiesen (Team Sunweb) som henholdsvis nr. 53 opg 63.

Den hollandske verdensmester i enkeltstart Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) forsvarede sin førertrøje, mens Lucinda Brand avancerede 2 positioner, så hun nu er nr. 2 med et minus på 22 sekunder. Tredjepladsen indtages af sloveneren Eugenia Bujak (BTC City Ljubljana) yderlige 7 sekunder bagud.

Amalie Dideriksen er nr. 50, Siggaard 53 og Mathiesen 84, og de er henholdsvis 6.14, 6.33 og 20.46 minutter efter.