Veteran brillerer og beviser, at han stadig hører hjemme i verdenseliten Tyskeren André Greipel var urørlig i massespurten på 4. etape i Tour of Britain.

Foreløbig er 2 af de 4 etaper i Tour of Britain mundet ud i massespurter, og i begge har den tyske veteran André Greipel (Lotto Soudal) eftertrykkeligt dokumenteret, at han efter en sejrspause på godt 3 måneder fortsat oppebærer sin mangeårige status som en af verdens skrappeste sprintere.

På dagens 183,5 km lange 4. etape fra Nuneaton til Royal Leamington Spa fyrede den 36-årige spurtkanon en endnu mere kraftfuld finish af, end da han i søndags susede første over stregen i den indledende styrkeprøve på de britiske landeveje.

Ved den lejlighed henviste Greipel de to unge himmelstormere australieren Caleb Ewan (Mitchelton-Scott) og colombianeren Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) til de næste pladser, men de var slet ikke i nærheden, da tyskeren i dag for anden gang leverede en formidabel opvisning.

Ingen formåede at true Greipel

I stedet var det italieneren Sacha Modolo (EF Edcucation First) og den newzealandske indehaver af førertrøjen Patrick Bevin (BMC), der var tættest på Greipel, men de var ikke i nærheden af at true ham, og han kunne række armen jublende i vejret, endnu inden stregen var passeret.

For Patrick Bevin betød de 4 bonussekunder for tredjepladsen, at han lagde afstand til australieren Cameron Meyer (Mitchelton-Scott), der pustede newzealænderen i nakken, fordi de to i klassementet var noteret for samme tid.

Nu skiller 4 sekunder dem ad, og den resterende del af top-10 ser således ud: 3. Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) 6 sekunder, 4. Jasha Sütterlin (Movistar) 16, 5. Wout Poels (Team Sky), 6. Chris Hamilton (Team Sunweb), 7. Bob Jungels (Quick-Step Floors), 8. Primoz Roglic (Lotto-Jumbo) alle samme tid, 9. Hugh Carthy (EF Education First) 23, 10. Scott Davies (Dimension Data) 26.

I morgen er der udsigt til langt større adskillelse, når et 14 km holdløb står på programmet som 5. etape.

Mads Würtz Scmidt er tæt på toppen

Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin), der i dag kørte spurten for sin tyske holdkammerat Rick Zabel - nr. 4 - ligger nr. 11 med et minus på 50 sekunder ligesom 13 andre ryttere.

Af løbets to største stjerner de britiske Tour de France-konger og Team Sky-holdkammerater Geraint Thomas og Chris Froome var det atter i dag førstnævnte, der klarede sig bedst.

Han var med hjem i det store hovedfelt, mens Froome, der fuldt og helt har påtaget sig rollen som hjælperytter, satte 44 sekunder til. Thomas ligger nr. 53 sammenlagt med et minus på 4.59 minutter - 2 positioner og 22 sekunder foran Matti Breschel (EF Education First) - mens Froome er 18.28 minutter bagud som nr. 99 af de 115 tilbageværende deltagere.

Ingen tilfældigheder over sejren

Der var ingen tilfældigheder over André Greipels triumf, for han havde nøje planlagt, hvordan spurten skulle køres.

»Jeg vidste på forhånd, at det handlede om at komme ud af det sidste sving cirka 300 m fra mål i en af de første positioner, hvis jeg skulle have en chance for at vinde«, forklarede André Greipel i det officielle sejrsinterview.

»Hele holdet havde dagen igennem slidt for, at feltet i det hele taget kunne komme samlet hjem, og til sidst var det Jasper e Buyst, der afleverede mig så perfekt, at jeg ikke kunne have ønsket mig det bedre«.

»Det var noget af en satsning, at køre så lang en spurt hjem, men jeg trådte an, straks vi var kommet ud af svinget, og heldigvis var det jo den helt rigtige taktik«.

Det var Greipels 8. sejr i år. Tyskeren lagde ud med at vinde 2 etaper i Tour Down Under midt i januar, slog ligelkedes til på 2 i både 4 Jours de Dunkerque og i Beligen Rundt i slutningen af maj, og nu altså også på 2 i Tour of Britain.