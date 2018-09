Vuelta-konge på lånt tid slås indædt for sin trone Nye voldsomme klatreudfordringer sætter den spanske indehaver af førertrøjen Jesus Herrada på uhyre vanskelig opgave på dagens etape.

Med næsten 2 minutter barberet af sit forspring på gårsdagens etape synes spanieren Jesus Herrada (Cofidis) i overhængende fare for at miste sin røde førertrøje i Vuelta a España, når det i dag gælder den 171 km lange 14. etape fra Cistierna til målet på det i cykelsportssammenhæng aldrig tidligere bestegne bjerg Les Praeres i Asturien.

Den 28-årige spanier, der oplever karrierens både mest lykkebringende og udmarvende eventyr, har nu 1.42 minut ned til den nærmeste rival englænderen Simon Yates (Mitchelton-Scott), som Herrada afløste på tronen.

Derefter følger en halv snes ryttere, der kun har sat omkring yderligere halvandet minut til, så med tanke på de voldsomme prøvelser, der forestår, er Herrada i allerhøjeste grad en presset mand.

Gårsdagens etape kostede mange kræfter

»Jeg kæmpede i går med alt, hvad jeg havde for at forsvare min position, og det kostede virkelig mange kræfter«, lyder det i de spanske medier fra Jesus Herrada, der da også forekom særdeles træt, da han i tv kommenterede begivenhederne efter etapen til La Camperona.

»Undervejs fik jeg fantastisk hjælp af mine holdkammerater, og der var også flere af de andre mandskaber, som var interesseret i at hente det store udbrud. Jeg vidste godt, at jeg ville blive overladt til mig selv på finalestigningen og ligeledes, at det ville blive særdeles vanskeligt at følge med de største favoritter«.

»Jeg kørte op i mit eget tempo, og den taktik vil jeg benytte igen i dag. Så må vi se, hvor langt det rækker. I hvert fald får jeg da lov til at køre i rødt på endnu en etape, men ser også i øjnene, at det måske bliver den sidste«.

Quintana har intet hastværk

Måske kan det blive Jesus Herradas held, at rytteren, der indtil nu har virket stærkest af alle på stigningerne, colombianeren Nairo Quintana (Movistar) tilsyneladende ikke har noget hastværk med at erobre førertrøjen.

»Alt er forløbet fuldstændig planmæssigt indtil nu, og det allervigtigste for mig er, at benene fungerer rigtigt god«, siger Quintana til Vueltaens hjemmside.

»Vi har intet ønske om at forcere noget frem. Det handler blot om stille og roligt at mindske afstanden til førstepladsen og så slå til, når det rigtige tidspunkt melder sig. Jeg synes, vi har bevist, at vi er i stand til at kontrollere løbet, og det er særdeles betryggende med henblik på fortsættelsen«.

Skal klatre med det samme

Movistar får efter alt at dømme også brug for de kontrollerende egenskaber i dag, for med den succes, udbryderne har haft under stort set hele den hidtidige del af Vueltaen, vil der givetvis atter blive udfoldet ihærdige bestræbelser på at få etableret en offensiv frem mod dagens første kategoriserede stigning Puerto San Isidro efter 60 km.

I øvrigt skal rytterne klatre med det samme, for fra starten i 940 meters højde går det direkte opad i 7,5 km til 1.150 meter over havets overflade, uden at der er bjergpoint på spil.

Efter en kort nedkørsel stiger det så støt og roligt frem mod Puerto de San Isidro, der med sine 1.520 meter er rutens højeste punkt, men langt fra det vanskeligste.

Finale på vildt stejl stigning

For selv om de fire resterende bjerge ikke rager nær så højt op i landskabet, byder i hvert fald de tre af dem på væsentligt skrappere udfordringer.

Disse 3 er alle placeret i 1. kategori, og i alt kan der maksimalt erobres 38 point i bjergkonkourrencen, hvilket vil sige, at Jesus Herradas holdkammerat og landsmand Luis Angel Maté også min se sin prikkede førertrøje truet.

Maté har scoret 64 point, og 3 konkurrenter ligger inden for rækkevidde af den sum - amerikaneren Ben King (Dimension Data) med 40, hollænderen Bauke Mollema (Trek-Segafredo) med 34 og belgieren Thomas De Gendt (Lotto Soudal) med 29 - men det kræver altså, at en af dem rydder bordet fuldstændig, hvis Maté skal stødes fra tronen.

Dagens strabadser sluttes med den 4 km lange, nyopdagede færd ad den smalle vej op til Les Praeres. Stigningen slutter i 750 meter meters højde og vil med en gennemsnitlig procent på 12,5 og en maksimal på 17 utvivlsomt skabe splittelse.