Vildt bjergridt sørger for Vuelta-spænding lige til det sidste De to sidste af dagens tinder indgik for seks år siden i det, der betegnedes som den hårdeste etape i Vueltaens historie.

Efter den overbevisende indsats af englænderen Simon Yates (Mitchelton-Scott) ved ankomsten til Andorra i går tårner dagens festfyrværkeri af tinder på etapen i fyrstendømmet på grænsen mellem Spanien og Frankrig sig op som den sidste forhindring, den 26-årige brite skal forcere, før han i morgen i Madrid kan lade jublen få frit løb som vinder af Vuelta a España.

Selv om Yates i den røde førertrøje indtil nu har haft situationen under kontrol, er denne ultimative hurdle imidlertid alt andet end en formssag.

Det ekstremt komprimerede bjergslag med seks særdeles hidsige opgør om den prikkede trikot på den blot 97,3 km lange færd fra Escaldes-Engordany til Coll de la Gallina vurderes af mange som den mest krævende af samtlige etaper, og der næres højtflyvende forventninger om et nyt henrykkende kapitel i den i forvejen uhyre spektakulære 73. udgave af rundturen på Den iberiske Halvø.

Skylder Thibaut Pinot stor tak

Selv om alt forløb ideelt for ham i går, har Simon Yates inden denne sidste, reelle trussel mod den hidtil suverænt fornemste triumf i karrieren ikke mistet den besindighed, der har præget ham gennem de seneste tre uger.

»Det handler for alt i verden om, at vi bliver ved med at være maksimalt fokuseret på opgaven, for jeg ved kun alt for godt, hvordan alt på en enkelt dag kan vendes fuldstændig på hovedet«, konstaterer Simon Yates på Mitchelton-Scotts hjemmeside – med en underforstået henvisning til den skæbne, der overgik ham på 19. etape i Giro d’Italia, da han udsattes for en bragende nedtur, som sendte ham fra 1. ned på 22. pladsen.

»Jeg havde gode ben i går, og det var grunden til, at jeg gik i offensiven, selv om jeg måske kunne have koncentreret mig om at overvåge mine værste konkurrenter«.

»Det ligger imidlertid i min natur at gribe ud efter chancen, når den byder sig, men når det lykkedes så perfekt igår, skyldes det i høj grad den indsats, Thibaut Pinot ydede for, at vi kunne holde de andre på afstand«.

»Franskmanden kunne sagtens have nøjedes med at sidde på hjul, men han arbejdede hårdt for, at fremstødet skulle lykkes. Jeg er ham stor tak skyldig, og det er en af den slaps episoder, som ikke går i glemmebogen«, fastslår Simon Yates og mere end antyder dermed, at der nu er en tjeneste, som betales tilbage på et tidspunkt.

Mange point på spil i bjergkonkurrencen

Top-10 inden dagens etape ser således ud: 1. Yates 76.44.41 timer, 2. Alejandro Valverde (Movistar) 1.38 minut, 2.Steven Kruijswijk (Lotto-Jumbo) 1.58, 4. Enric Mas (Quick-Step Floors) 2.15, 5.Miguel Angel Lopez (Astana) 2.29, 6. Nairo Quintana (Movistar) 4.01, 7. Pinot 5.22, 8. Rigoberto Uran (EF Education First) 5.29, 9. Ion Izagirre (BahrainMerida) 6.30, 10. Tony Gallopin (AG2R) 7.21.

Ud over det overordnede klassement kan dagens etape få uhyre stor betydning for bjergkonkurrencen, eftersom der er ikke færre end 53 point på spil.

Dermed kan belgieren Thomas De Gendt (Lotto Soudal) langt fra føle sig sikker på at bevare trøjen. Han fører med 74 point og følges af spanieren Luis Angel Mate (Cofidis) med 64, hollænderen Bauke Mollema (Trek-Segafredo) 60, amerikaneren Ben King (Dimension Data) 56 og den nu dobbelte etapevinder Thibaut Pinot med 32.