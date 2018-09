Vuelta a España: Kun en ny bommert kan sætte en stopper for sprinterfestival Når den spanske rundtur i aften slutter i Madrid er der blot et enkelt spændingsmoment tilbage..

Efter to dages intenst medrivende og vildt underholdende opgør i Pyrenæerne, hvor alle de væsentlige detaljer i den 73. udgave af Vuelta a España afklaredes, resterer nu kun et enkelt spændingsmoment i den tre uger og 3.254,7 km lange kappestrid, og det bringer helt andre aktører i spil end de, der har dystet om topplaceringerne i både det overordnede samlede klassement og de indlagte konkurrencer.

Med mindre holdene med de hurtige afsluttere dummer sig, som tilfældet var i torsdags, da belgieren Jelle Wallays (Lotto Soudal) og nordmanden Sven Erik Bystrøm, (UAE Team Emirates) kørte et langt udbrud succesrigt i hus, er der lagt op til en sprinterfestival i den spanske hovedstad, hvor den 100,9 km lange 21. etape i de tidlige aftentimer slutter med 12 omgange på en 5,9 km rundstrækning, der har mål på Plaza de Cibeles.

Yates skal blot holde sig ude af problemer

Englænderen Simon Yates (Mitchelton-Scott) har med assistance af holdkammeraterne udelukkende til opgave at undgå uforudsete problemer og blive siddende i sadlen for at forsvare sit forspring på 1.46 minut til løbets spanske fund Enric Mas (Quick-Step Floors.

Og i det hele taget er afstanden mellem rytterne i top-10 nu så tilpas store, at det forekommer højst usandsynligt, at dagens strabadser medfører omrokeringer.

Ligeledes er det givet, at den spanske veteran Alejandro Valverde (Movistar) som et plaster på såret for det smertefulde nederlag i går kan lade sig hylde som vinder af pointkonkurrencen.

Movistar suveræn i holdkonkurrencen

Ganske vist kan spanieren, der har scoret 131 point, teoretisk stadig indhentes af Simon Yates og colombianeren Miguel Angel Lopez (Astana), der er oppe på henholdsvis 104 og 103, men med 29 point på spil i dag, kræver det en etapesejr for at passere Valverde, og at det skulle ske, er fuldstændig usandsynligt.

Belgieren Thomas De Gendt (Lotto Soudal) kunne allerede i går kalde sig bjergkonge, efter at de sidste point var uddelt, og Valverde kan se frem til yderligere en fejring, eftersom Movistar fører holdkonkurrencen suverænt mere end 45 minutter foran Bahrain Merida på andenpladsen.

Favoritværdigheden i dag, hviler igen på sæsonens mest vindende rytter italieneren Elia Viviani (Quick-Step Floors), ligesom det må formodes, at Bora-hansgrohe vil forsøge at bringe den slovakiske verdensmester Peter Sagan i spil. Desuden byder Trek-Segafredo givetvis ind med italieneren Giacomo Nizzolo og Lotto-Jumbo med hollænderen Danny van Poppel..

Tre i feltet har tidligere vundet i Madrid

I feltet findes i øvrigt tre ryttere, der tidligere har sejret på Vueltaens finaleetape.

Italieneren Matteo Trentin sluttede sidste år et forrygende Vuelta a España med i Madrid at hente sin fjerde etapegevinst, da han susede over stregen som vinder foran franskmanden Lorrenzo Manzin og Søren Kragh Andersen.

Det var højdepunktet på italienerens storslåede farvel til Quick-Step Floors, som han forlod efter syv sæsoner for at drage videre til Mitchelton-Scott. Trentin nåede i 2017 op på i alt 7 sejre, mens det i år kun er blevet til en enkelt, da han for lidt over en måned siden sikrede sig europamesterskabet i Glasgow.

I Vueltaen har Trentin først og fremmest slidt i kollektivets tjeneste, og han kan se frem til at være en del af jubeltoget hos Mitchelton-Scott, når holdet fører Simon Yates i rødt til Madrid.