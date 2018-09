En fantastisk æra er ved at rinde ud - eller er den? Peter Sagan tror - tilsyneladende - ikke på sine muligheder for at forsvare sin VM-titel. Franskmanden Julian Alaphilippe er favorit.

Tre års Peter Sagan-herredømme på VM-tronen i landevejscykling slutter sidst på eftermiddagen i Innsbruck.

Måske og sandsynligvis – men ingen kan føle sig sikker på, hvilke præstationer denne fantastiske 28-årige slovakiske cykelbegavelse disker op med.

Han har gang på gang forbløffet med sine imponerende og effektive opvisninger, og både i 2015, da han erobrede sin første VM-titel i Richmond, USA, og da han siden forsvarede den i Qatar og Norge, dukkede han i finalerne op som trold af en æske, overtrumfede rivalerne og forbløffede omgivelserne.

Skal man fæstne lid til de udtalelser, Sagan fremkom med undervejs i det nyligt overståede Vuelta a España, hersker der imidlertid ikke meget tvivl om, at den storslåede æra er omme, hvor han i maksimal grad har indfriet de forventninger, der stilles til indehaveren af regnbuetrikoten.

»Prøv at se på min krop. Med mine cirka 80 kilo er det fysisk umuligt, at jeg for fjerde gang skulle blive verdensmester i Innsbruck«, sagde Peter Sagan til medierne undervejs i de spanske strabadser.

Måske for at fremme forståelsen overdrev den stort set altid skælmske slovak anseligt med sin vægt, eftersom den sædvanligvis ligger på omkring 73 kilo, men meningen med hans udtalelser var ikke til at tage fejl af.

Samtidig understreger fortsættelsen dog, at der er en anelse af håb gemt i den fænomenale Bora-hansgrohe-kaptajn, ligesom han tydeligvis har taget ved lære af sit afbud til de olympiske lege i Rio, hvor han også vurderede, at ruten var for skrap til ham, mens hans faste belgiske klassikerkonkurrent Greg van Avermaet susede af sted med guldet.

»Men selvfølgelig prøver jeg. Ligesom jeg gjorde i Doha og i Bergen. Man kan jo aldrig vide, men hvis det skulle lykkes for mig, skal løbet udvikle sig, som det gjorde i Rio 2016 for Greg van Avermaet«, konstaterede Sagan, der netop har forlænget kontrakten med sin tyske arbejdsgiver frem til udgangen af 2021.

Stormagter har mistet grebet

Sagan har været et lyslevende eksempel på, at cykelsportens traditionelle stormagter har mistet grebet om at erobre den maksimale globale hæder.

Før slovakken var det polakken Michal Kwiatkowski og portugiseren Rui Costa, der strøg til tops, og inden for det seneste tiår har ligeledes Australien (Cadel Evans), Norge (Thor Hushovd) og Storbritannien (Mark Cavendish) haft en deltager øverst på sejrskamlen ved VM. Derimod har de to nationer, der topper statistikken over flest triumfer gennem tiderne, Belgien og Italien, kun været repræsenteret en enkelt gang hver – med henholdsvis Philippe Gilbert i 2012 og Alessandro Ballan i 2008.

Ranglisten over VM-sejre føres af Belgien med 26 foran Italien med 19, Frankrig 8, Holland 7 og Spanien 5.

Oscar Freire står for 3 af de spanske gevinster – senest i 2004 – mens Holland skal helt tilbage til 1985 for at finde sin seneste VM-succes, da Joop Zoetemelk slog til som 38-årig. Den foreløbig sidste franske verdensmester er Laurent Brochard, der i 1997 i San Sebastian henviste Bo Hamburger til andenpladsen.

Til gengæld råder Frankrig i dag i den 26-årige Julian Alaphilippe over en af de mest fremtrædende guldfavoritter.













Det belgiske medie Sporza har foretaget en afstemning blandt sine læsere på internettet, og da de første 10.000 havde voteret, havde 37 procent givet udtryk for, at årets Tour de France-bjergkonge på den krævende rute omkring Innsbruck sikrer sig den fornemste medalje.