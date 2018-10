Verdensmester fuldfører med brud i knæet, men er nu ude i et halvt år Hollænderen Annemiek van Vleutens styrt under kvindernes linjeløb ved VM i Østrig får værre konsekvenser end først antaget.

Da den 35-årige hollænder Annemiek van Vleuten fulgte sin overbevisende generobring af verdensmesterskabet i enkeltstart op med en syvendeplads i kvindernes linjeløb ved VM i Innsbruck, lå der en imponerende sej præstation bag den bedrift.



Van Vleuten styrtede tidligt i løbet, men fik tilslutning til feltet igen, og hun kæmpede sig til vejs ende samen med landsmanden Amy Pieters 7.05 minutter efter en fuldstændig suverænt sejrende tredje hollænder den olympiske guldvinder Anna van der Breggen.

Siden viste det sig imidlertid, at van Vleuten havde lidt væsentligt værre overlast end først antaget i det uheld, hun havde været udsat for.

Skal holde sig helt i ro i fire uger

Røntgenundersøgelser afslørede nemlig et brud i det ene knæ, og efter en vellykket operation, meddeler den dobbelte tempoverdensmester på sin hjemmeside, at lægerne har stillet hende i udsigt, at der går et halvt år, før hun kan genoptage konkurrenceaktiviteterne.

»Jeg skal holde benet fuldstændig i ro i de kommende fire uger, og først om tre måneder kan jeg begynde at træne igen«, lyder det fra hollænderen, der for en uge siden oplevede anderledes herlige jubelstunder, da han genvandt sin VM-titel på overbevisende manér med Anna van der Breggen og endnu en hollænder Ellen van Dijk på de to andre podiepladser i Innsbruck.

»Jeg er fast besluttet på at komme tilbage. Risikoen for at styrte er en del af det at køre cykelløb, og det bliver man nødt til at affinde sig med, hvor trist det end kan være«.

Må aflyse ferie og træningslejr

Hvis VM-deltagelsen ikke var sluttet så uheldigt for hollænderen, der til daglig kører for det australske Mitchelton-Scott mandskab, ville hun nu være undervejs på ferie i Philippinerne.

Det bliver der ikke noget af, ligesom en planlagt træningslejr i Colombia i december har måttet aflyses.

Som situationen tegner sig lige nu, skulle Annemiek van Vleuten blive klar igen i begyndelsen af april.

Det betyder, at hun næppe kan være på toppen til forårsklassikerne, hvorimod der skulle være mulighed for, at hun eksempelvis kan forsvare den samlede sejr fra i år i kvindernes udgave af Giro d'Italia, Giro Rosa.

Her erobrede hun i denne sæson førertrøjen ved at vinde 7. etapes enkeltstart, hvorefter hun ligeledes slog succesrigt til på to af de resterende tre etaper.