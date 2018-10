Spurtkanon på 2 meter skyder konkurrenterne effektivt i sænk Tyske sprintere viste verdensklasse på hjemmebane med Max Wahlscheid som vinder, mens Lars Bak ydede et glimrende stykke arbejde for sin holdkaptajn André Greipel.

Selv med en miserabel sæson for sidste års mest vindende rytter på den internationale scene Marcel Kittel (Katusha-Alpecin), der kun er noteret for to gevinster i 2018 og længst har indstillet aktiviteterne, er det imponerende i hvor høj grad tysk cykelsport konstant er med helt i front, når det gælder om at præsentere sprintere i verdensklasse.



Det kom til udtryk igen i dag, da en gruppe på godt 30 ryttere nåede samlet til mål i det 202 km lange Sparkasssen Münsterland Giro - et af de største tyske endags løb i kategorien lige under WorldTouren - hvor værtsnationens repræsentanter med den 25-årige Max Wahlscheid (Team Sunweb) som sejrherre besatte de fem første pladser.

Den 199 centimeter høje tysker susede over stregen en længde foran John Degenkolb (Trek-Segafredo), der fulgtes af Nils Politt (Katusha-Alpecin), veteranen André Greipel (Lotto Soudal) og den nationale mester Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe).

Uenighed mellem to holdkammerater

I det første felt, der skilte sig ud i sidevinden med godt 60 km til mål, var både Trek-Segafredo, Lotto Soudal, Team Sunweb og Bora-hansgrohe stærkt repræsenteret.

Det så ud til, at førstnævnte skulle få held til at køre Degenkolb i perfekt position, men da den store Max Wahlscheid skruede op for turboen, var ingen i stand til at true ham.

Hos Bora-hansgrohe kneb det tilsyneladende med at finde ud af, om der skulle satses på den formstærke Pascal Ackermann eller sidste års irske vinder Sam Bennett. I hvert fald så det i selve spurten nærmest ud, som om de to generede hinanden, og en heftigt gestikulerende irer, der endte som nr. 11, syntes alt andet end tilfreds med samarbejdet.

Den danske veteran Lars Bak ydede i den afsluttende fase en glimrende indsats for sin kaptajn André Greipel, der imidlertid manglede det sidste kraftoverskud til at kunne presse Wahlscheid. Bak sluttede som nr. 21 med et minus på 31 sekunder.

Vandt finaleetapen i Danmark sidste år

Max Wahlscheid var en af de seks Team Sunweb-ryttere, der i januar 2016 under en træningstur på landevejene omkring Calpe blev majet ned af en bilist, der kørte i den forkerte side af vejen – Degenkolb, der stod ved siden af ham på podiet i dag var en anden – og han kunne først begynde at køre løb igen i slutningen af maj det år.

I oktober havde han virkelig fået fart på cyklen, for han vandt fem af de ni etaper i Tour of Hainan. Sidste år viste han sig frem for det danske publikum, da han slog til på finaleetapen i PostNord Danmark Rundt fra Ebeltoft til Aarhus foran den samlede nr. 1 Mads Pedersen og Michael Carbel.

I denne sæson var det inden i dag lykkedes ham at komme først over stregen en enkelt gang, da han på en etape i Tour de Yorkshire i maj henviste Magnus Cort til andenpladsen.

Tiltrængt sejr for Team Sunweb

Wahlscheids sejr i dag var blot den 10. i år for Team Sunweb, og af de 18 mandskaber med WorldTeam-licens har kun tre – Team Dimension Data med 9, Team EF Education First med 6 og Katusha-Alpecin med 5 – vundet færre gange.

Søren Kragh Andersen har bidraget til statistikken med en enkelt gevinst, da han leverede en imponerende præstation på 6. etape i Tour de Suisse. Den 23-årige dansker er i øvrigt udset til Team Sunwebs kaptajn i den kommende søndags franske storløb Paris-Tours.

Australieren Michael Matthews er med 4 sejre Team Sunwebs mest vindende i år.