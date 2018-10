Succesrytter ofrer sig og sender holdkammerat af sted på sejrskurs Hollandsk triumf på de belgiske landeveje, hvor ung dansker imponerer endnu engang.

Med sine 13 sejre i denne sæson overgås den 25-årige hollænder Dylan Groenewegen på vinderlisten kun af italieneren Elia Viviani (Quick-Step Floors) med 18 og den nykårede spanske verdensmester Alejandro Valverde (Movistar) med 14, og hans succes har bidraget afgørende til, at Lotto-Jumbo er nr. 4 i firmaholdenes hierarki med 32 gevinster mod 69 til Quick-Step Floors, 40 til Team Sky og 35 til Mitchelton-Scott.



Men i dagens 197 km lange Binche-Chimay-Binche ofrede Groenewegen sin egen chance og kørte i finalen for sin jævnaldrende landsmand og holdkammerat Danny van Poppel, og denne sagde tak for tilliden ved at fyre en kanonfinish af og suse over stregen som vinder 3 sekunder foran den belgiske mester Yvae Lampaert (Quick-Step Floors) og dennes forgænger på den belgiske trone Oliver Naesen (AG2R).

I den afsluttende fase satte Lotto-Jumbo sig massivt i front til en hidsig jagt på tjekken Zdenek Stybar (Quick-Step Floors), der havde angrebet alene, da der manglede cirka 15 km.

Tre sejre fordelt over hele året

Stybar, der vandt løbet i 2014, fightede indædt, men fik aldrig noget særligt stort forspring, og lige omkring 1.000 m mærket blev han hentet. Umiddelbart inden havde Groenewegen skruet tempoet voldsomt i vejret med van Poppel på hjul, og sidstnævnte kunne derefter køre en lang spurt hjem til sin tredje sejr i år.

Den første hentede han i sin første start på en etape i Vuelta a Valenciana i slutningen af januar, den anden i Halle-Ingooigem midt i juni, og nu fuldender han så sit hattrick i den allersidste del af sæsonen.

»Det var en fantastisk holdindsats, der gjorde dette resultat muligt«, lød det fra en glad Danny van Poppel i det officielle sejrsinterview.

»Dylan meldte ud, at han ikke følte sig supergodt kørende, og det var stærkt, at han dermed overlod chancen til mig. Heldigvis kunne jeg gøre arbejdet færdigt efter en hård dag i blæst og regn«.

Ung dansker fortsætter med at imponere

Løbets eneste danske deltager, 21- årige Mikkel Frøhlich Honoré, der her i efteråret kører på prøve hos Quick-Step Floors og i fredags som nr. 21 var bedste mand på landsholdet ved U23-VM, bekræftede sin aktuelle fine form med en 11. plads.

Den unge dansker nåede til mål i en gruppe på 10 ryttere, som sluttede 7 sekunder efter van Poppel. Forrige søndag blev han nr. 12 i et ligeledes særdeles krævende Grand Prix d’Isbergues, som vandtes af hans midlertidige holdkammerat, den belgiske stjerne Philippe Gilbert.

I det hele taget har Mikkel Frøhlich Honoré gjort det glimrende, siden han fik chancen på det belgiske storhold, og det spændende spørgsmål nu, hvilken indflydelse de seneste måneder får på hans fremtid.

Jagter stadig sejr nr. 70

Med dagens resultat har Quick-Step Floors stadig sæsonsejr nr. 70 til gode, efter at nr. 68 og 69 kom i hus, da Philippe Gilbert slog til i Grand Prix d'Isbergues, mens Kasper Asgreen nogenlunde samtidig var med til at erobre VM-titlen i holdløb i Østrig.

Det belgiske mandskab får en ny chance i morgen i det tyske Sparkassen Münsterland Grand Prix, hvor colombianeren Fernando Gaviria jagter årets 10. gevinst efter ikke at have været først over stregen siden 4. etape i Tour de France.

Sydamerikaneren kan regne med hård konkurrence ikke mindst af den formstærke tyske mester Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe), der er oppe på otte sejre i år, hvoraf de seks er hentet i de seneste tre måneder.