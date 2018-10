Efter skuffelsen ved VM: Nu har problembarnet grund til atter at juble Italieneren Gianni Moscon genvandt det nationale mesterskab i enkeltstart efter tæt duel med Filippo Ganna.

Om det kan opveje skuffelsen hos den 24-årige italiener Gianni Moscon (Team Sky) over ikke at kunne holde trit med spanieren Alejandro Valverde (Movistar) og Co. i den afgørende fase af den forgangne søndags medrivende VM-dyst på landevejene omkring Innsbruck er nok tvivlsomt, men en kendsgerning er det, at den temperamentsfulde ungersvend i dag sikrede sig pladsen øverst på podiet i et andet mesterskabsopgør.

Usædvanligt sent på sæsonen afvikledes nemlig kampen om den italienske titel i enkeltstart, og her lykkedes det Gianni Moscon i en uhyre tæt duel med den to år yngre Filippo Ganna (UAE Team Emirates) at gentage sidste års guldbedrift, mens bronzen gik til nr. 2 fra 2017 Fabio Felline (Trek-Segafredo).

Ved mellemtiden førte Ganna, der fik sit gennembrud, da han i 2016 blev verdensmester i 4 km forfølgelsesløb på bane – en titel, han generobrede i år efter i 2017 at være blevet besejret af australieren Jordan Kerby – ellers med 12 sekunder, men med en imponerende finish formåede Moscon altså at afværge det truende nederlag.

Tre vellykkede uger efter karantænen

Team Sky-rytteren gennemførte den 41 km lange distance i Lana, Trentino, i 48.22 minutter, og han kan nu se tilbage på tre travle og generelt succesrige uger efter at være vendt tilbage ovenpå den karantæne, der udløstes af affæren under Tour de France, da italieneren gik til håndgribeligheder over for franskmanden Elie Gesbert.

Moscon, der måske lidt uretfærdigt har fået prædikatet problembarn på grund af flere uheldige episoder, lagde efter udelukkelsen ud med 15. september at vinde sin første start, Coppa Agostoni, og fire dage senere strøg han ligeledes til tops i Giro della Toscana efter indimellem at være blevet nr. 3 i CVoppa Sabatini.

Ved VM var Moscon tæt på medaljerne i sine to starter. Først blev han nr. 4 i holdløbet med Team Sky efter Quick-Step Floors, Team Sunweb og BMC, og i linjeløbet måtte han så slippe på den sidste voldsomme stigning efter sammen med Valverde, franskmanden Romain Bardet (AG2R) og canadieren Michael Woods (EF Education First) at have jagtet Michael Valgren (Astana).

Moscon kom i mål som nr. 5 med et minus på 13 sekunder til Valverde.

Debutant sikrer sig karrierens første sejr

På de franske landeveje skulle der målfoto til for at fastslå, at den 22-årige professionelle debutant Valentin Madouas (Gropuama-FDJ) i den 68. udgave af Paris-Bourges – en appetitvækker til søndagens væsentligt større begivenhed Paris-Tours – havde sikret sig karrierens første sejr.

Det var ellers et af værtsnationens mere etablerede sprinterhåb Bryan Coquard (Vital Concept), der først var udråbt som vinder af den 193,7 km lange kappestrid mellem Gien og Bourges, men fotoet gav altså et andet resultat.

Dermed lykkedes det heller ikke i dette forsøg for Bryan Coquard at videreføre den sejrsrække, som foreløbig er sluttet sidst i maj, da han slog til på en etape i Belgien Rundt.

Inden da havde han også vundet i både i 4 Jours de Dunerque og i Tour of Oman, mens han eksempelvis på 1. etape i PostNord Danmark Rundt i Aalborg måtte se sig henvist til andenpladsen, da Lasse Norman overrumplede rivalerne med sit solofremstød i finalen.

Coquard er en også af verdens bedste baneryttere, og i lørdags optrådte han således på velodromen i Bordeaux sammen med Vital Concept-holdkammeraten Kevin Reza i et parløb, hvor han besatte tredjepladsen efter den sejrende danske duo Michael Mørkøv-Lasse Norman.