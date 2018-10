Dopingsynderen Floyd Landis starter cykelhold for penge fra retssag mod Lance Armstrong Amerikaneren, der blev frataget Tour de France-sejren i 2006, vil investere i et canadisk mandskab, der skal have navn efter hans fuldt lovlige cannabis-virksomhed.

Amerikaneren Floyd Landis, der har indskrevet sig i cykelsportens historie på den meget exceptionelle og lidet flatterende facon, at han i 2006 blev frataget Tour de France-sejren på grund af doping få døgn efter at være hyldet på Champs-Élysées, får nu atter en rolle i den idræt, han har skabt så voldsom opstandelse i.



I et interview med The Wall Street Journal afslører den snart 43-årige Landis nemlig, at han er i gang med et skabe et cykelhold, der skal indregistreres i Canada og operere på kontinentalt niveau, hvilket vil sige i den internationale 3. division.

Det er også allerede besluttet, at mandskabet får navnet Floyd’s of Leadville Pro Cycling Team, og den første del af navnet refererer til den – fuldt lovlige – cannabis-virksomhed, amerikaneren driver i Colorado.

Arbejder sammen med tidligere kollega

Det er meningen, at truppen skal bygges op omkring det hidtidige canadiske kontinentalhold Silber Pro Cycling, og Landis samarbejder med en anden forhenværende professionel, candieren Gordon Fraser, der var en glimrende sprinter og en overgang holdkammerat med Landis.

En særdeles pudsig og væsentlig detalje ved projektet er, at finansieringen tilvejebringes af de penge, som Floyd Landis modtog efter i april at have indgået forlig i den whistleblower-retssag, han havde indledt – og som siden bakkedes op af myndighederne - mod sin tidligere gode ven, landsmand og holdkaptajn, den livstidsudelukkede syvdobbelte Tour de France-vinder Lance Armstrong.

The Wall Street Journal fastslår, at Landis angiveligt har modtaget 19 mio. kr., og efter at han har betalt alle sine udgifter i forbindelse med sagen, skulle der være knap 5 mio. kr. tilbage, som han altså nu agter at investere i cykelholdet.

Tiden kan ikke skrues tilbage

»Som alle ved, har jeg et belastet forhold til cykelsporten, men jeg holder stadig af den«, siger Floyd Landis til avisen.

»Jeg kan endnu huske, hvordan det var som ung gut at køre for et hjemligt hold. Det var nogle af de bedste år i mit liv«.

»Jeg fortryder, det jeg har gjort, men det er umuligt at skrue tiden tilbage og ændre på de beslutninger, man har truffet. Nu kan folk forhåbentlig se, at jeg er klar til at begynde på en frisk«.

Floyd Landis idømtes to års karantæne, da det konstateredes, at han havde benyttet forbudte medikamenter undervejs til triumfen i Tour de France, som kom i umiddelbar forlængelse af Armstrongs syv sejrrige år.



Landis, der stædigt holdt fast i, at han var uskyldig, havde udstået straffen i slutningen af januar 2009 og agtede at fortsætte karrieren.



Foretog en kovending i 2010

Døren var imidlertid lukket til alle de store mandskaber, og efter at have optrådt for mindre hold, satte han i januar 2011 punktum for karrieren.

Da havde han allerede i maj det foregående år foretaget en gevaldig kovending og pludselig indrømmet sin medvirken i det omfattende dopingmisbrug, der var foregået på US Postal-holdet, mens han havde kørt der med Armstrong som det store navn og belgieren Johan Bruyneel som manager.

Det var Landis’ bekendelser, der for alvor fik Armstrong-affæren til at rulle, og som førte til bandlysningen på livstid af superstjernen, mens Bruyneel i april 2014 idømtes 10 års karantæne af den amerikanske antidoping-organisation USADA.