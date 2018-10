Rød-hvid World Cup-succes: Ny suveræn dansk triumf i guldfinale fyrer op under VM og OL-drømme En uge efter sejren i Frankrig strøg Danmark atter til tops i 4 km holdforfølgelsesløb ved sæsonens anden World Cup-afdeling i Canada.

I en perfekt disponeret indsats fjernede danskerne Lasse Norman, Casper Folsach, Julius Johansen i nat dansk tid enhver tvivl om, hvor verdens i øjeblikket ypperste kvartet i 4 km holdforfølgelsesløb har hjemme, da de i guldfinalen ved sæsonens anden World Cup på velodromen i den canadiske by Milton suverænt besejrede det britiske firmahold Huub Wattbike.

De fire unge danskere fuldførte distancen i 3.53.499 minutter, hvilket var mere end tre sekunder hurtigere end briterne John Archibald, Daniel Bigham, Harry Tanfield og Jonathan Wale, som noteredes for 3.56.699, og i denne disciplin er en afstand af den størrelsesorden ganske betragtelig.

Således gentog danskerne bedriften fra for en uge siden i Paris-forstaden Saint Quentin-en-Yvelines, da de i en kaotisk finale med to omstarter indhentede Storbritannien og undervejs satte dansk rekord med 3.52.661 minutter mod den hidtidige på 3.53.542 registreret under OL i Rio 2016.

Havde hele tiden kontrol over situationen

Sidstnævnte tid formåede danskerne to gange at overtrumfe i Canada - dels i finalen, dels i runden inden, da de med 3.52.785 kun var en tiendedel af et sekund fra endnu en rekordforbedring.

I opgøret mod Huub Wattbike, der i Frankrig var blevet nr. 4, havde Norman, Folsach, Johansen og Lund hele tiden kontrol over situation.

Som en maskine tordnede de fire af sted med et udlæg på 1.02.509 for de første 1.000 m, og de fire briter, der med base i Derby udfolder sig uden for det britiske cykelforbunds rammer, nåede aldrig i nærheden af at true dem.

Efter i den indledende tidskørsel at have vist en anelse svaghedstegn mod slutningen, hvilket resulterede i, at danskerne satte føringen over styr og sluttede som nr. 3, demonstrerede de både i den efterfølgende runde og i finalen, at de ud over den eksplosive start også er i stand til at sætte en forrygende spurt ind.

Verdensmestrene erobrede bronze

De britiske verdensmestre, der siden nederlaget til Danmark tidligere på dagen i den afgørende dyst om retten til at kæmpe om guldet havde skiftet ud endnu engang, så Oliver Wood vendte tilbage i stedet for Mark Stewart, fik bronze ud af turen til Canada.

Sammen med Ed Clancy, Steven Burke og Kian Emadi nåede Wood ned på 3.54.134, og det rakte rigeligt til at slå de fire franskmænd Benjamin Thomas, Bryan Coquard, Adrien Garel og Florian Maitre, som kørte på 3.58.156.

Efter de fire bedst placerede nationer blev rækkefølgen blandt de 15 deltagende: 5. Canada, 6. Tyskland, 7. Belgien, 8.New Zealand, 9. Italien, 10. Schweiz, 11. Rusland, 12. USA, 13. P2m (firmahold), 14. Polen, 15. Japan.



Med præstationerne i Frankrig og Canada har Danmark taget en klar føring i den kollektive tempodisciplins samlede World Cup-stilling. 2000 point er det foreløbig blevet til, mens Storbrtiannien følger med 1.700, Huub Wattbikes 1.650, Frankrig 1.350, Tyskland 1.350, de italienske europamestre 1.300, New Zealand 1.200, Belgien 1.200, Rusland 1.050 og Schweiz 950.



Australien har verdensrekorden

Bemærkes skal det, at et af de traditionelt førende lande i 4 km holdforfølgelsesløb Australien slet ikke har stemplet ind i World Cup endnu. Australierne satte 5. april i år under Commonwealth Games på hjemmebane i Brisbane verdensrekord med 3.49.804 minutter.

Under alle omstændigheder har danskerne bragt sig i en særdeles fordelagtig position både når det gælder kvalifikationen – her er Huub Wattbikes som firmahold ikke inde i billedet – til sæsonens VM, der afvikles i den polske by Pruszkow fra 27. februar til 3. marts, og til OL i Tokyo 2020.