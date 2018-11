Supertalent rejser sig efter drønende lussing og erobrer mere guld Hollænderen Mathieu van der Poel blev suveræn europamester i cykelcross og stiler nu mod VM-titlen i Bogense om 3 måneder.

To af de mest løfterige unge atleter på den internationale cykelscene, hollænderen Mathieu van der Poel og den belgiske vinder af Post Nord Danmark Rundt Wout van Aert, skilte sig ud som de ventede, suveræne hovedpersoner ved europamesterskaberne i cykelcross i s’Hertogenbosch.



Nogen egentlig guldduel mellem de to 23-årige himmelstormere blev der imidlertid ikke tale om i den herlige efterårssol i det sydlige Holland, for efter en drønende lussing midt i ugen i Koppenberg-cross, var titelindehaveren Mathieu van der Poel tilbage i sin vante dominerende rolle, da det gjaldt den kontinentale hæder.

Van der Poel med de excellente gener – morfar er den franske legende Raymond Poulidor og far den hollandske klassiker- og cross-specialist Adrie van der Poel – nedkæmpede nemlig allerede tidligt i løbet al modstand og leverede fra sin urørlige frontposition en superb og ekvilibristisk opvisning i, hvordan den terrængående styrkeprøve tackles.

Van Aert kom bedst fra start

Hollænderen krydsede målstregen 14 sekunder foran den tredobbelte verdensmester Wout van Aert, der igen havde 4 sekunder ned til landsmanden Laurens Sweeck, men aldrig reelt var i fare for at måtte afgive sin sølvposition.

Van Aert fik ellers klart den bedste start og lagde hurtigt afstand til rivalerne, men Mathieu van der Poel arbejdede sig stød og roligt fremad, og mod slutningen af den anden af de 9 runder, der skulle tilbagelægges, fik han kontakt med belgieren.

Kun kortvarigt fulgtes de to ad, inden hollænderen forcerede og oparbejdede et forspring, som tydeligvis kun uheld ville kunne eliminere.

Wout van Aert fortsatte dog fighten, og meget længe lå afstanden mellem de to favoritter på 22 sekunder for så mod slutningen at mindskes en anelse, da Mathieu van der Poel gav sig rigelig tid til at nyde tilskuernes hyldest.

Sigter mod OL på mountainbike

»Jeg havde en uforklarlig offday forleden i Koppenberg-cross, men heldigvis var der ingen svaghedstegn at spore i dag. Tværtimod følte jeg mig fuldstændig på toppen, selv om jeg fik en lidt dårlig start«, lød det i det officielle tv-interview fra Mathieu van der Poel.

»Nu fortsætter jeg med at arbejde frem mod cross-sæsonens højdepunkt, som er verdensmesterskaberne i Bogense i den første weekend i februar«.

»På længere sigt handler det om OL i Tokyo, hvor jeg stiler efter at lave et topresultat på mountainbike, og først derefter bliver der måske mere tid til at kaste sig over opgaverne på landevejen«.

Spændende fremtid på landevejen

Ganske som tilfældet er med Wout van Aert, spås Mathieu van der Poel en uhyre spændende fremtid også som landevejsrytter efter længst at have demonstreret sine evner på dette felt.

For 5 år siden blev han således juniorverdensmester i Firenze, hvor han henviste Mads Pedersen til andenpladsen, men den bedrift ændrede ikke på, at han blev ved med at prioritere cross og mountainbike højest.

Trods sit uomtvistelige talent forbløffede Mathieu van der Poel nok de fleste, da han i den forgangne sæson blev national mester på landevejen foran Danny van Poppel og Ramon Sinkeldam.

Han imponerede ligeledes med to etapesejre i Arctic Race of Norway, og i alt noteredes han for 6 gevinster i pointgivende løb, ligesom han sikrede sig sølv efter italieneren Matteo Trentin og med van Aert på tredjepladsen ved europamesterskaberne i Glasgow.