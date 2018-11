Peter Sagan afviser Geraint Thomas i Tour de France-arrangørernes kinesiske charmeoffensiv Den slovakiske eksverdensmester sejrede, da en række af Tour-hovedpersonerne aflagde besøg i Kina.

Tour de France-arrangørernes offensiv under fjerne himmelstrøg, hvor Amaury Sport Organisations flagskib trods alt endnu ikke har haft afstikkere til, får loyal og massiv opbakning fra de hovedpersoner, som sætter magtfulde og medrivende aftryk på sommerens tre uger lange styrkeprøve på de franske landeveje.

Efter Saitama Critérium for to uger siden i Japan har Tour-folket de seneste døgn gæstet Shanghai, og selv om det givetvis ikke er samtlige godt 24 millioner indbyggere i Kinas største by, der har hæftet sig ved, at blandt andre den walisiske Tour-konge Geraint Thomas (Team Sky) og den slovakiske tredobbelte eksverdensmester Peter Sagan (Bora-hansgrohe) er på besøg, har de professionelle cykelryttere – ligesom tilfældet var i Japan – været genstand for overvældende opmærksomhed.

Og udover det 60 km lange gadeløb, der var hovedbegivenheden har de også medvirket i diverse former for charmefremstød før og efter konkurrencen for at styrke kendskabet til cykelsporten.

Sagan var urørlig i spurten

Det 60 km lange opgør i sadlen mundede ud i en klar sejr til Peter Sagan, der iført sin grønne pointtrikot som vinder af den indlagte kappestrid i Tour de France, klart overtrumfede Geraint Thomas i gult, mens den italienske europamester Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) besatte tredjepladsen.

Dermed lykkedes det heller ikke ved denne lejlighed Tour de France-sejrherren at nå helt til tops. Geraint Thomas var i Saitama Critérium blevet besejret af den spanske verdensmester Alejandro Valverde (Movistar), som ikke var med i Kina.

Sagan, Thomas og Trentin var sluppet fri sammen med franskmanden Pierre Latour (AG2R), da der manglede 10 km. Sidstnævnte måtte slippe til allersidst, og i finalen overrumplede Sagan de to andre ved at træde an, da der manglede 300 m og holde hjem med flere længder.

Også Jakob Fuglsang var med Astana-holdkammeraterne Andriy Grivko, der i øvrigt er på jagt efter en ny arbejdsgiver fra næste sæson, og tjekken Jan Hurt inviteret til at deltage i festlighederne, men det kasakhiske mandskab blandede sig ikke i dysten om sejren.

Hjælperytter scorede flot triumf

Godt 800 km længere sydpå i Kina dystede en flok langt mere anonyme aktører i den brede offentlighed i en udfordring af væsentlig større sportslig kvalitet, da det gjaldt den 126,8 km lange 4. og næstsidste etape i Tour of Fuzhou fra Yong Tai til Da Yang.

Efter i den afsluttende, kuperede fase at have virket som en uvurderlig hjælp for sin kasakhiske holdkammerat Ilya Davidenok i den gule førertrøje havde ukraineren Mykhaylo Konomenko overskud til at sætte et soloangreb ind på de sidste km, og ingen formåede at hente ham.

På stregen var den 31-årige ukrainer 4 sekunder foran hollænderen Maarten De Jonge (Monkey Town), mens gruppen med hovedparten af de bedst placerede sammenlagt fulgte yderligere 4 sekunder senere.

National mester for fire år siden

Ligesom Davidenok skrev Konomenko først kontrakt med det kinesiske kontinentalmandskab Beijing XDS-Innova i slutningen af juni, men i modsætning til kasakheren, der var ude i to år på grund af dopingkarantæne, har ukraineren ingen mørke pletter på generaliebladet.

Mykhaylo Konomenko krydser målstregen som sikker vinder af 4. etape i Tour of Fuzhou.

Siden 2010 og frem til i år repræsenterede Konomenko det nu hedengangne ukrainske Kolss-mandskab. Han begyndte 2018 på det rumænske Team Novak, men det samarbejde ophørte i slutningen af april.

Konomenko blev ukrainsk mester i 2014, og det år sluttede han ligeledes som samlet nr. 1 i Tour of Qinghai Lake. Her slog han sejrrigt til på en etape, og det gentog sig sidste år, ligesom han vandt en etape i Tour of Fuzhou.

Davidenok fører stadig sammenlagt 12 sekunder foran australieren Benjamin Dyball (St. George) og med 21 ned til kineseren Xianjing Lyu (Hengxiang).