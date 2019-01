Nedtur for verdensmester baner vejen for outsiders længe ventede jubelstund

Godt tre en halv måned efter at australieren Rohan Dennis diskede op med sin suveræne opvisning på enkeltstarten ved VM i Innsbruck, hvor han henviste en kapacitet som hollænderen Tom Dumoulin til andenpladsen med 1.21 minut, led den 28-årige tidligere timeverdensrekordholder et overraskende og smertefuldt nederlag ved de nationale mesterskaber i Buninyung.

Dennis, der efter lukningen af det amerikanske BMC-mandskab nu repræsenterer Bahrain Merida, stillede op som storfavorit efter at have sejret de tre foregående sæsoner.

Men da facit i den 40,9 km lange kappestrid gjordes op, måtte han se sig slået med 22 sekunder af den et år yngre Luke Durbridge, som dermed sørgede for gevaldig oprejsning til Australiens eneste WorldTour-mandskab Mitchelton-Scott efter skuffelsen i linjeløbet.

Blev U23-verdensmester i København

Durbridge, der blev australsk mester tilbage i 2012 og 2013, efter at han i 2011 kunne lade sig hylde som U23-verdensmester i København foran Rasmus Quaade, har de to seneste sæsoner erobret sølv efter Dennis, og trods hans uomtvistelige tempokvaliteter lå forventningerne til ham på et forholdsvis beskedent plan.

Han havde nemlig i søndags leveret et gigantisk stykke arbejde i linjeløbet i bestræbelserne på at hjælpe holdkammeraten Cameron Meyer til succes, men det udmøntede sig kun i en bronzemedalje til Meyer og en fjerdeplads til Durbridge.

Den kraftanstrengelse fornemmedes imidlertid ikke på hans indsats i dag, og han var ovenud lykkelig, da guldet var i hus.

Har været gennem nogle svære år

»Det er er helt utroligt, og det er noget, jeg har ventet på meget længe, for jeg har ikke vundet et løb siden 2013«, lød det i det officielle sejrsinterview fra Luke Durbridge, der i opgørelsen af sine gevinster åbenbart ikke regner med, at han i 2014 blev mester for Oceanien.

»Jeg holdt fast i min plan i dag, og det gav succes. Jeg har tidligere ofte ladet mig rive med og lagt for hårdt ud, men i dag forløb alt, som jeg havde udtænkt sammen med min træner Ben Day«.

»Jeg synes virkelig, jeg har været gennem nogle svære år, og jeg har ofte stillet mig det spørgsmål, om jeg nu også har valgt det rigtige job. Men medaljen er beviset på, at jeg stadig kan være med helt i toppen«.

»Nu glæder jeg mig bare til at komme i gang med Tour Down Under, for det skulle jo gerne udvikle sig til en fest for vores hold«.

Forrygende dage for Durbridge-familien

Det har i øvrigt været nogle forrygende dage for Durbriudge-familien, for Michael Freiberg, der i søndags overrumplede alle favoritter og vandt linjeløbet, er Luke Durbridges svoger og i øvrigt også hans bedste ven.

Det australske forbund har imidlertid dryppet malurt i Freibergs glædesbæger, for det har valgt at se bort fra den nykårede mester til det landshold, som stiller op i WorldTour-løbet Tour Down Under fra på tirsdag. Begrundelsen er, at den 28-årige Freiberg ikke lever op til forbundets intentioner om at satse på ungdommen.

Den flerdobbelte verdensmester på bane Cameron Meyer, der tydeligvis var overordentligt skuffet over sin bronzemedalje i linjeløbet, så væsentligt mere tilfreds ud, da han i dag sikrede sig samme placering slået med 44 sekunder af holdkammeraten.

Regnbuetrikoten bragte ikke held

Det var første gang, Rohan Dennis optrådte i regnbuetrikoten, men den bragte ham altså ikke umiddelbart held.

Det var ikke kun VM-bedriften, der gjorde Dennis til et brandvarmt bud på at sikre sig sit fjerde australske mesterskab i træk, men også den kendsgerning, at han gennem hele 2018 leverede særdeles overbevisende præstationer på enkeltstarterne.

Således vandt han begge temporidt i Vuelta a España samt det lange i Giro d’Italia, ligesom han slog til i både Tirreno-Adriatico og Abu Dhabi Tour. Ved dysten om sidste års australske titel var han 1.08 minut hurtigere end Luke Durbridge.