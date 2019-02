Guld og gråd i mesterens VM-hattrick

Belgieren Sanne Cant blev i Bogens for tredje år i træk verdensmester i kvindernes cykelcross

Tilsølet af mudder, rystende på hovedet, som om hun dårligt kunne fatte, hvad der skete, og med glædestårer piblende ned ad kinderne krydsede den 28-årige belgier Sanne Cant målstregen i Bogense som vinder af kvindernes VM i cykelcross foran fire af sine langt mere favoriserede hollandske rivaler.

Ved sejrsceremonien var den imponerende vinder stadig bevæget, men slet ikke i samme grad som nr. 2, hollænderen Lucinda Brand, der tydeligvis var dybt skuffet over andenpladsen, mens en af verdens bedste kvindelige cykelryttere inden for stor set alle discipliner gennem det seneste tiår, Marianne Vos, ikke havde svært ved at finde smilet frem på bronzepladsen.

Sanne Cants følelser skyldes ikke, at hun er uvant med situationen, for det var tredje år i træk, hun stod med VM-guldet om halsen. Men det skete efter en uhyre svingende sæson, som langtfra fremhævede hende som et af de varmeste bud på succes.

Hollænder måtte skifte cykel

Det var derimod de to hollandske medaljevindere og deres landsmænd Denise Betsema og Annemarie Worst, som fulgte på de næste pladser.

Baggrunden for Lucinda Brands meget indædte ærgrelse var han hun på den næstsidste af de syv omgange lå i en fordelagtig position i front med Sanne Cant på hjul.

Hollænderen blevc tvunget til at skifte cykel, og under den aktion faldt hun om på jorden og satte yderligere sekunder til. Hun fightede som en besat for at genvinde det tabte terræn, men belgieren var stukket af og Brandformåede aldrig at fange hende.,