To danske toptunede teenagere suser rundt med 70 km/t og tager publikum med storm

Fakta Seksdagesløbet Stillingen inden lørdag aften 1. Kenny De Ketele-Moreno De Pauw, Belgien 101 point. 1 omg., tilbage 2. Michael Mørkøv-Oliver Wulff Frederiksen 115, 3. Yoeri Havik-Wim Stroetinga, Holland 94, 4. Theo Reinhardt, Tyskland-Marc Hester 72. 2 omg. tilbage 5. Achim Burkart, Tyskland-Matias Malmberg 95, 6. Christian Grasmann, Tyskland-Jesper Mørkøv 62. 3 omg. tilbage 7. Andreas Kron-Andreas Stokbro 61. 8 omg. tilbage 8. Bartosz Rudyk-Szymon Krawczyk, Polen 36. 12 omg. tilbage 9. Melvyn van Zijl-Roy Pieters, Holland 49. 13 omg. tilbage 10. Daniel Staniszewski, Polen-Andreas Graf, Østrig 15. 14. omg. tilbage 11. Hans Pirius-Moritz Augenstein, Tyskland 17. 15 omg. tilbage 12. Sebastian Schmiedel-Moritz Malcharek, Tyskland 39, 13. Anders Oddli, Norge-Sebastian Lander 33. 16. omg. tilbage 14. Raymond og Michel Kreder 27. 17 omg. tilbage Adrian Teklinski, Polen-Lucas Liss, Tyskland 15.

Amatører 1. Marcus Sander Hansen-Frederik Egehus 21 point. 1 omg. tilbage: 2. Nichlas Eberhardt-Mathias Lindberg 25, 3. Oskar Palm, Sverige-Martin Mollerup 20, 4. Benjamin Hertz-Adam Holm Jørgensen 14, 5. Oliver Heine-Frederik Erringsø 13, 6. Philip Mathiesen-Gustav Wang 13, 7. Anders Fynbo-Arne Birkemose 11, 8. Mathias Larsen-Kristian Egholm 2, 9. Carl Frederik Bevort-Frederik Bjørn Sørensen 1, 10 Lucas Gude-Marckus Njor 0. De øvrige par er fra 1 til 30 omg. bagud.

Ladies Cup 1. Rebecca Raybould-Jess Roberts, Storbritannien 67 point, 2. Ellie Russell-Anna Docherty, Storbritannien 58, 3. Lauren Dolan-Jenny Holl, Storbriannien 30.

Mini 1. Thomas Storm-Magnus Ritz 46 point. 1 omg. tilbage: 2. Conrad Haugsted-Noah Wullf 45, 3. Anton Larsen-Daniel Weis 17. Vis mere

Som den ene halvdel af den folkekære hjemmebanekonstellation par nr. 7 i det 57. københavnske seksdagesløb er den 18-årige Oliver Wulff Frederiksen naturligt nok sikret maksimal bevågenhed i Ballerup Super Arena, og han nyder åbenlyst den applaus, han i de første døgn har været genstand for.

I det hele taget er det tydeligt, at tilskuerne, der hidtil har fyldt godt op på tribunerne, er begejstrede for de præstationer, de unge danskere i feltet leverer.

Det har også den anden 18-årige opkomling Matias G. Malberg nydt godt af, og han har ligesom sin vante makker fra amatørparløbene Oliver Wulff forstået at svare igen på den intense opmærksomhed med en indsats, der utvetydigt stiller hans eminente talent til skue.

Tilfreds med at slippe for presset

Med den 26-årige tysker Achim Burkart ved sin side syntes Matias Malmberg langt fra på forhånd sikret en fremtrædende position i vinterbaneshowet, men de to har indtil videre fungeret glimrende sammen, og den unge dansker er på ingen måde misundelig over, at det ikke var ham, der fik chancen i par nr.7.

»Selvfølgelig drømmer jeg da ligesom alle andre danskere om en dag at optræde i dannebrogstrikoten, men det passer mig fint, at jeg i mit første løb i det professionelle felt her i Ballerup slipper for det store pres, par nr. 7 helt uundgåeligt er udsat for«, fortæller Matias Malmberg i en stille nattetime med en blomsterbuket i hånden som tegn på en nyligt erobret triumf.

I den afsluttede jagt, da lørdags-døgnet var indledt, havde Malmberg vundet spurten foran hollænderne i par nr. 1 Wim Stroetinga og Yoeri Havik, mens Oliver Wulff lige netop gik glip af den andenplads, der allerede på det tidspunkt ville have indbragt par nr. 7 en bonusomgang.

Glad for sin tyske makker

»Det er herligt med sådan et resultat, og indtil videre har det været en fornøjelse at være med«, siger Matias Malmberg, der ikke har cykelkundskaberne fra fremmede, idet han er søn af den tidligere tempospecialist Hanne Malmberjg, der hævdede sig flot i skrapt selskab, og en af Danmarks bedste baneryttere i sin periode Kim G. Svendsen.

»Achim har virkelig været en god støtte for mig. Han er rutineret og har også været med flere gange her i Ballerup. På længere sigt vil jeg da meget gerne køre flere seksdagesløb, men overordnet tæller det meget at være inde i landsholdstruppen. Det er svært at kæmpe sig ind på 4 km holdet, fordi det i øjeblikket består af virkelig stærke ryttere, men jeg bliver da ved med at prøve«.

Udover udholdenheden har de to 18-årige himmelstormere, der i august sikrede sig VM-bronze i parløb ved juniorverdensmesterskaberne i den schweiziske by Aigle, også hurtigheden til fælles, hvilket ud over i spurtopgørene kommer til udtryk i den daglige indlagte dyst, hvor alle par testes i en omgang på tid med afløsning.

Makkeren udvalgt med omhu

Her har Oliver Wulff hidtil vist sig som en anelse hurtige4re end Malmberg som nr. 1 og 2, men sidstnævnte nærmede sig i andet forsøg, da begge nåede op på en gennemsnitshastighed på lige over 70 km/t.

At Matias Malmberg er kommet så flot fra start, selv om han har en makker, der ikke har den store gennemslagskraft i offentligheden, overrasker på ingen måde seksdagesløbets sportschef Jimmi Madsen.

»Da jeg meddelte Burkart, at han skulle køre sammen med Matias, gjorde jeg med det samme tyskeren klart, at han var blevet valgt til en specialopgave, fordi han skulle hjælpe en meget talentfuld dansk rytter«, forklarer Jimmi Madsen.

«Matias kunne måske nok have fået et større navn, men med Burkaret var jeg sikker på, at han ville gå 100 procent ind for jobbet, og det har jo også vist sig at være tilfældet. Jeg synes, det er flot, det de to har lavet sammen«.