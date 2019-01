18-årig debutant: »Jeg er vildt overrasket«

»Jeg tror under alle omstændigheder, jeg kan lære en masse, men jeg håber da også på, at vi kan hævde os blandt topparrene, selv om jeg godt er klar over, at det kan blive svært for os at vinde«.

Oliver Wulff Frederiksen fik sin tidlige cykelopdragelse i Greve CC, og som junior repræsenterede han først det Næstved-baserede Team Pythonpro.com og i det andet år Team ABC Junior.

»Så længe, jeg er med inde omkring landsholdet, er det banen, der har førsteprioritet hos mig, men jeg er da glad for, at jeg også har et godt landevejshold bag mig. Senere kan det så vise sig, at tingene udvikler sig i en anden retning, men jeg er så ung endnu, at jeg foreløbig bare nyder alle de muligheder, der byder sig.