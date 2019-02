Etablerede topnavne får midlertidigt ram på danske kometer, som ufortrødent slås videre

Etablerede vinterbaneaktørerzsom belgierne Kenny De Ketele og Moreno De Pauw, hollænderne Yoeri Havik og Wim Stroetinga, den tysker verdensmester Theo Reinhardt og danskerne Marc Hester og Jesper Mørkøv er vante frontfigurer i seksdagesløbene rundt om i Europa.

Men fra starten på det 57. københavnske af slagsen i Ballerup Super Arena har de måttet affinde sig med at blive udfordret af unge, kampivrige og dristige hjemmebanehimmelstormere.

De to 18-årige bronzevindere i parløb ved junior VM Qliver Wulff Frederiksen og Matias Malmberg har med henholdsvis Michael Mørkøv og tyskeren Achim Burkart som makkere vist, at de ikke viger tilbage for at true hierarkiet, og det samme gælder den rent danske duo bestående af de to Riwal Readynez-ryttere Andreas Kron og Andreas Stokbro.

Men i hvert fald for en stund var det i fredagens timejagt rutinen, der tiltvang sig magten, da De Ketele-De Pauw satte en offensiv ind og lynhurtigt fik følgeskab af den hollandske duo samt Reinhardt og dennes danske partner Marc Hester.

Gik ikke helt efter par nr. 7’s plan

Disse tre par erobrede i en håndevending en omgang samme og bragte sig dermed på forkant og distancerede med belgierne på førstepladsen i spidsen de andre topkonstellationer med en runde.

»Det var ikke helt efter planen, og jeg synes ikke Oliver og jeg fik brugt vores kræfter ligeså effektivt som på førstedagen«, konstaterer kaptajnen i par nr. 7 Michael Mørkøv.

»Vi foretog nogle forkerte dispositioner undervejs, men jeg føler mig overbevist om, at vi nok skal få rettet op på sagerne. Et af vore stærke våben i den videre kamp er den fantastiske hurtighed, som Oliver lige fra første færd har demonstreret. Den kan vise sig at være guld værd i de indlagte discipliner, hvor der er rigtigt mange point at hente som parudskilningsløb og omgang på tid for par«.

Drømmer om olympisk deltagelse

Den kendsgerning, at Wulff, Malmberg, Kron og Stokbro formår at hævde sig sig stærkt blandt de etablerede professionelle, hænger helt oplagt sammen med den cykelopdragelse, de har været igennem i flere år ved flittig deltagelse i Dansk Bicycle Clubs arrangementer i Ballerup Super Arena.

Og selv om styrkeforholdet i starten af det andet døgn tippede over til de mere drevne medvirkendes fordel, er det langt fra ensbetydende med, at de har fået de rød-hvide kometer endegyldigt ned med nakken.

»Jeg nyder fortsat hvert eneste sekund, og er absolut ikke slået det mindste ud af, at vi tabte en omgang. At alt ikke hele vejen igennem går fuldstændig, som vi kunne ønske det, er vel kun naturligt«, lyder det således fra Oliver Wulff Frederiksen, der ikke kun drømmer om at fortsætte som seksdagesrytter, men i høj grad også om olympisk deltagelse.

»Måske er det nok lidt for tidligt med Tokyo i 2020, for der er jo adskillige stærke ryttere, der skal slås af pinden, hvis jeg skal med. Men i 2024 er der måske en chance, og jeg vil i hvert fald kæmpe for den«.

Polak på hospitalet efter slemt styrt

Efter 9 minutter af aftenens timejagt indtraf det første uheldige indslag i seksdagesløbet, da den 27-årige polak Wojciech Pszczolarski kom så akavet ud af et skift med landsmanden Daniel Staniszewski, at han mistede kontrollen over cyklen og fløj hen ad banelegemet.

Meget tyder på, at Pszczolarski ved den ublide medfart pådrog sig en af cykelrytternes triste og traditionelle erhvervsskader - et brækket kraveben. Desuden slog han det ene knæ slemt, og han blev kørt til undersøgelse på hospitalet.

Staniszewski fortsatte i adskillige minutter for fuld kraft uden at tage imod kommissærernes tilbud om indimellem at puste ud ved kun at følge den ene rytter i et af de andre par, som reglerne tillader i den slags situationer.

Efter nogen tid besluttedes det dog, at sætte ham sammen med landsmanden Adrian Tekkinski, hvis tyske makker Lucas Liss har været svækket af sygdom siden løbets start og derfor blev neutraliseret.