København får ekstraregning for Tour de France, men Frank Jensen ved ikke, hvor stor den bliver

København lægger som den største bidragsyder 25 mio. kr. i at afvikle Tour de France-starten i 2021. Men dertil kommer en række større udgifter, som overborgmesteren endnu ikke har overblik over, og kommunen hæfter mest for et eventuelt underskud.