Flot offensiv i finalen kom for sent til at opfylde drømmen om en medalje

Amalie Dideriksen sluttede på sjettepladsen ved VM i omnium, hvor hun aldrig fik den rigtige mulighed for at satse.

To døgn efter at have pendlet mellem to hospitaler for at få konstateret, om det voldsomme styrt, hun blev involveret i på VM-velodromen i Warszawa-forstaden Prusków, havde fået alvorlige følger, demonstrerede en tilsyneladende uanfægtet Amalie Dideriksen at hun hører hjemme i verdenseliten, selv om hun ikke formåede at forsvare sidste års sølvmedalje i den olympiske disciplin omnium.

Til det sidste forsøgte den 22-årige dansker at udnytte sin chance, men da hun sammen med amerikaneren Jennifer Valente omsider slap fri fra konkurrenterne, var de otte omgange, der på det tidspunkt resterede af det afsluttende 80 omgange lange pointløb, ikke tilstrækkeligt til at vinde den runde, som ville have indbragt 20 point og dermed ændret afgørende på situationen

Amalie Dideriksen måtte nøjes med at vinde den sidste spurt og med de 10 point, hun tjente på det, nåede hun op på 100, mens hollænderen Kirsten Wild med 117, italieneren Letizia Paternoster med 115 og Jennifer Valente med 106 sikrede sig henholdsvis guld, sølv og bronze.

Havde en drøm om en medalje

Foran sig havde danskeren desuden japaneren Yumi Kajihara med 106 og australieren Annette Edmondson med 101, der som den eneste i løbet erobrede en omgang.

»Jeg havde da en lille drøm om en medalje, så jeg er en anelse skuffet. På den anden side føler jeg, at jeg gjorde, hvad jeg kunne for at udnytte mine muligheder«, siger Amalie Dideriksen, der under ingen omstændigheder vil give uheldet forleden skylden for, at hun ikke ganske indfriede sine egne forventninger.

»Jeg har kun lidt smerter i forbindelse med vejrtrækningen, når jeg ikke sidder på cyklen. Når jeg først er i konkurrence, mærker jeg ikke noget«.

Lå nr. 5 inden pointløbet

Amalie Dideriksen kom habilt fra start i scratchrace - disciplinen, hvor hun forleden kom så galt af sted - med en niendeplads, og det blev fulgt op af flot placering som nr. 4 i tempoløbet, hvor hun var en af fem ryttere, der erobrede en omgang.

I udskilningsløbet forstod hun konstant at holde sig ude af vanskelighederne, indtil hun og fire andre var tilbage. Da trak hun sig frivilligt, og med den femteplads, det blev til i den afdeling, lå hun også som nr. 5 sammenlagt med 90 point inden pointløbet.

Foran sig havde hun Paternoster med 104, Kirsten Wild med 102, Yumi Kajihara med 98 og Jennifer Valente med 92, så medaljerne var på det tidspunkt absolut inden for rækkevidde.

Den rigtige chance kom aldrig

»Min plan var at komme af sted i et godt udbrud, hvor jeg kunne score point undervejs, for i spurterne har jeg ikke noget at gøre mod de allerhurtigste«, fastslår den 22-årige dansker.

Jeg prøvede et par gange, men den rigtige chance kom aldrig, og da jeg først slap fri til sidst sammen med Jennifer Valente var det for sent Amalie Dideriksen, cykelrytter

»Jeg prøvede et par gange, men den rigtige chance kom aldrig, og da jeg først slap fri til sidst sammen med Jennifer Valente, var det for sent«

»Selv om det ikke gik helt, som jeg havde håbet, er jeg fuldstændig klar til parløbet sammen med Julie Leth i morgen, og der synes jeg bestemt, vi har basis for at stile efter en topplacering med de resultater, vi har opnået i World Cup-afdelingerne«.

22-årig italiener verdensmester for tredje gang

I 4 km individuelt forfølgelsesløb stod italieneren Filippo Ganna for fjerde år i træk på podiet, og for tredje gang indtog han det øverste trin, da han i finalen med 4.07.982 minutter suverænt afviste tyskeren Dominic Weinstein, der noteredes for 4.12.571.