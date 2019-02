Flot dansk VM-start fyrer op under medaljedrømmene

Først et bredt, veltilfredst smil, så lidt eftertænksom panderynken – det var reaktionerne hos Danmarks Cykle Unions banelandstræner Casper Jørgensen i kølvandet på den første rød-hvide optræden ved verdensmesterskaberne i Warszawa-forstaden Pruszków.

Den umiddelbare begejstring prægede manden, der selv blev verdensmester i 4 km holdforfølgelsesløb for 10 år siden i samme arena, straks efter, at Lasse Norman, Casper Folsach, Julius Johansen og Rasmus Lund Pedersen havde gennemført den kollektive tempodisciplin i 3.54.141 minutter.

Betænkelighederne meldte sig en lille halv time senere, da facit af den indledende tidskørsel godtgjorde, at den præstation rakte til en tredjeplads og sender Danmark i direkte duel med de forsvarende verdensmestre fra Storbritannien i aften om en plads i guldfinalen.

Australien kørte klart hurtigst

Briterne Ethan Hayter, Edward Clancy, Kian Emadi og Oliver Wood, der startede sidst af de 18 deltagende nationer, tilbagelagde distancen på 3.53.879 minutter og var dermed cirka tre tiendedele af et sekund hurtigere end danskerne.

Australien med Samuel Welsford, Kelland O’Brien, Leigh Howard og Cameron Scott var allerede inden noteret for 3.52.152 minutter – knap 3 sekunder fra den verdensrekord, australierne satte i forbindelse med sidste års Commonwealth Games i Brisbane.

De øvrige fem nationer, der kvalificerede sig til første runde, er: New Zealand 3.56.693 minutter, Canada 3.56.914, Tyskland 3.57.276, Schweiz 3.57.834 og de polske værter 3.58.475.

Italien, der var betragtet som en seriøs medaljekandidat, var slemt uheldig, da Francesco Lamon styrtede i et sving allerede efter knap 500 meter. Hans tre landsmænd fortsatte, men det var for stort et handikap så længe at være i undertal, og den italienske trio måtte tage til takke med 10. pladsen.

Bronzefinalen er det alternative mål

Cykelsportens lidt komplicerede turneringssystem indebærer, at Australien som nr. 1 møder New Zealand, mens altså Danmark og Storbritannien tørner sammen.

Vinderne af disse to heat er sikre på at skulle kæmpe om guld i morgen aften, så Danmark er altså i allerhøjeste grad fra første færd styret på medaljekurs.

Tabernes tider indgår i en pulje, som også omfatter aftenens matcher mellem Tyskland og Schweiz samt Canada og Polen.

De to bedste noteringer, der kommer ud af disse dyster, giver nationerne bag dem adgang til bronzefinalen, så skulle det ikke lykkes, at slå briterne i aften, er det af afgørende betydning for medaljechancen, at danskerne opnår så god en tid som muligt.

Er fuldt tilfreds med indsatsen

»Australien ser ud til at være i en klasse for sig, mens vi jo kørte meget lige op med Storbritannien«, konstaterer Casper Jørgensen.

Casper Jørgensen, landstræner

»Det, der bekymrer mig en smule, er, at briterne sluttede uhyre stærkt, selv om de kun var tre mand til sidst«.

»Jeg vil imidlertid gerne slå fast, at jeg er yderst tilfreds med det, Lasse,Casper, Rasmus og Julius leverede. Det var en indsats, lige som jeg kunne ønske det«.

»Nu har vi lige nogle timer til at analysere situationen og vurdere, om det er de samme fire, der skal køre i aften. Vi har jo Niklas Larsen i baghånden som en joker, men om han bliver spillet ud, kan jeg slet ikke sige noget om endnu«.