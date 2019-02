Overdådig World Cup-succes skal udløse medaljer ved både VM og OL

Fakta VM i banecykling VM i banecykling afvikles fra i dag til og med søndag i Warszawa-forstaden Pruszków. Danskernes program: I dag: 4 km holdforfølgelse, Lasse Norman, Casper Folsach, Julius Johansen og Rasmus Lund Pedersen med Niklas Larsen som reserve. Scratch for kvinder Amalie Dideriksen. Toradag: 4 km holdforfølgelse, finaler. Fredag: Omnium, Amalie Dideriksen. Lørdag: Omnium, Niklas Larsen. Parløb: Amalie Dideriksen-Julie Leth. Søndag: Parløb, Lasse Norman-Casper Folsach. Pointløb, Trine Schmidt.

Når 4 km forfølgelsesholdet, dansk banecyklings flagskib siden det internationale gennembrud med VM-bronzen på Mallorca i 2007, i eftermiddag tager hul på den rød-hvide optræden ved verdensmesterskaberne på velodromen i Warszawa-forstaden Pruszków, er de fire aktører Lasse Norman Hansen, Casper Folsach, Julius Johansen og Rasmus Lund Pedersen ledsaget af højtflyvende forventninger.

For den kollektive tempokappestrid er den ene af de fem olympiske discipliner, som giver anledning til overvældende optimisme hos landstræner Casper Jørgensen, både når det gælder de aktuelle opgør om global hæder, og når der næste år i Tokyo er OL-medaljer på spil.

»World Cup-resultaterne hen over vinteren tegner meget opmuntrende perspektiver, og derfor synes jeg, det giver god mening at sige, at vi har topplaceringer inden for rækkevidde i alle de syv konkurrencer, vi stiller op i, og det er realistisk at tro på, vi kan vende hjem fra Polen med tre medaljer«, fastslår Casper Jørgensen, der selv for 10 år siden netop i Pruszków var med til at levere en af dansk banecyklings fornemste bedrifter gennem tiderne, da han, Alex Rasmussen, Jens-Erik Madsen, Michael Færk Christensen og Michael Mørkøv hjemførte verdensmesterskabet i 4 km holdforfølgelsesløb.

Mest overbevisende i parløb og holdforfølgelsesløb

Ud over holdløbet samt parløb og omnium for både mænd og kvinder, som indgår i det olympiske program, stiller Amalie Dideriksen allerede i dag op i 10 km scratch, mens Trine Schmidt på søndag kører pointløb.

Vi har topplaceringer inden for rækkevidde i alle de syv konkurrencer, vi stiller op i, og det er realistisk at tro på, vi kan vende hjem fra Polen med tre medaljer Casper Jørgensen, landstræner

»Chancevurderingen er jeg kommet med allerede for nogen tid siden, og det er da klart, at der, jo nærmere vi kommer, sniger sig en anelse uvished ind. Nu har jeg set flere af de andre nationer køre på fremragende tider under træningen«, siger Casper Jørgensen.

»Samtidig har vi f.eks. ikke været i kamp med 4 km-holdet siden december, fordi vi har fulgt det koncept med en lang træningslejr i Sydafrika, som i adskillige år har bragt succes. Men når tvivlen presser på, siger jeg til mig selv, at vi jo har dokumenteret, at vi hører til blandt verdens bedste, så overbevisningen om, at det går godt, tager hele tiden overhånd«.

De mest overbevisende præstationer i World Cup-afdelingerne er leveret af begge køn i parløb samt af 4 km-holdet, der med den kvartet, der starter i tidskørslen, har vundet to afdelinger og er blevet nr. 2 i den tredje.

Har vundet fire World Cup-parløb i denne sæson

Med skiftende konstellationer – Lasse Norman-Michael Mørkøv, Norman-Casper Folsach samt Folsach-Julius Johansen to gange – har de danske mænd vundet parløbet ved alle de fire World Cup-stævner, de har stillet op i.

De tre danske kvindelige VM-deltagere under træningen. Amalie Dideriksen fører an foran Trine Schmidt og Julie Leth. Foto: Dan Møller.

De tre danske kvindelige VM-deltagere under træningen. Amalie Dideriksen fører an foran Trine Schmidt og Julie Leth. Foto: Dan Møller.

Kvinderne har kun deltaget i tre med sejr til de regerende europamestre Amalie Dideriksen-Julie Leth i det ene og andenpladser til denne duo samt Julie Leth-Trine Schmidt i de to andre.

»Jeg vil udtrykke det på den måde, at jeg føler mig mest sikker på en medalje i kvindernes parløb til Amalie og Julie, mens Lasse og Casper har den største chance for at blive verdensmestre, hvis alt klapper for dem. For hos kvinderne anser jeg simpelthen briterne som for stærke«, konstaterer Casper Jørgensen.

Skader har gjort ændringer nødvendige

4 km holdet skal i aktion første gang i eftermiddag, hvor det i den indledende tidskørsel handler om en placering i top-8 blandt de 18 deltagende nationer for overhovedet at gå videre i konkurrencen - til første runde i aften og i bedste fald til morgendagens finaler.