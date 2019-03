Vante medaljevindere sætter brillant VM-punktum

Lasse Norman og Casper Folsach sørgede med sølv i parløbet for, at chefens VM-forventninger holdt stik.

Det er realistisk at tro på, vi kan vende hjem fra Polen med tre medaljer«.

Sådan sagde Danmarks Cykle Unions banelandstræner Casper Jørgensen til Politiken, inden opgørene om den maksimale globale hæder i onsdags indledtes på velodromen i Pruszków.

Og da regnskabet i dag gjordes op, stemte antallet på en prik med chefens forudsigelser.

»Og så kom de alle tre i olympiske disciplinerer. Hvis vi opnår tilsvarende resultater i Tokyo næste år, kan vi vist godt være tilfredse«, lød det fra en landstræner, der lige skulle sunde sig lidt for at få det store smil frem, efter at Lasse Norman Hansen og Casper Folsach i et kanonstærkt felt havde erobret sølv i det 200 omgange - 50 km - lange parløb efter de forsvarende tyske mestre Roger Kluge og Theo Reinhardt.

»Det er jo det der med, at man altid gerne vil vinde, og Casper og Lasse var så stærke, at de godt kunne have fortjent guldet. Men der var lige et moment midtvejs i løbet, da fire andre af de bedste par angreb, hvor de blev siddende i feltet«,

»Nu blev Lasse og Casper selv nødt til at tage en omgang alene senere, men det skulle være mærkeligt, om der i så hårdt et løb ikke skulle opstå situationer, der kunne være håndteret anderledes«.

Har intet at klage over

»Overordnet har jeg bestemt ikke noget at klage over. Parløbet fuldendte et VM, der indfriede mine forventninger, og som sender meget lovende signaler frem mod OL«.

Norman og Folsach blev med deres præstation dobbelte medaljevindere, efter at de lagde ud med bronzen i 4 km holdløb, og de har nu henholdsvis 8 og 5 gange stået på VM-podiet, hvilket eftertrykkeligt dokumenterer deres internationale format.

»Men nu vil jeg altså snart have de striber«, lød det fra Lasse Norman, der lige efter konkurrencen efter eget udsagn var både skuffet - fordi han endnu engang havde haft den eftertragtede regnbuetrikot inden for rækkevidde - og glad - fordi han og Folsach havde leveret så fremragende en indsats.

Roger Kluge, der havde siddet i et fly om natten for at nå hjem fra sin deltagelse i UAE Tour, hvor han havde optrådt som hjælper for den australske sprinter Caleb Ewan hos Lotto Soudal, og Theo Reinhardt tog tidligt kommandoen og bevarede siden overblikket, så rivalerne blev holdt i skak.

Tyskerne scorede 105 point mod danskernes 84, mens de belgiske europamestre Kenny De Ketele-Robbe Ghys snuppede bronzen med 82 foran de toptippede australiere Cameron Meyer og Leigh Howard med 71.

Tyskerne, danskerne og belgierne var de eneste, der erobrede tre omgange undervejs i løbet, men Casper Folsach og Lasse Norman gjorde det sværere for sig selv ved at skulle rundt alene til allersidst. Først med 13 runder tilbage fik de den tilslutning til feltet, som udløste de sidste 20 af de sølvgivende point.

Med bronzen både til 4 km holdet og i kvindernes parløb ved Amalie Dideriksen og Julie Leth var det kun i omnium for hver sit køn, at VM ikke umiddelbart fyrede op under de olympiske drømme.

Amalie Dideriksen havde selv håbet på medalje, men sluttede på en acceptabel sjetteplads, mens Niklas Larsen reddede æren, da han i det afsluttende pointløb kæmpede sig op fra en 14. til en 8. plads.