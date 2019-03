Begejstret Lasse Norman retter allerede nu blikket helt frem mod OL 2024

Norman og Folsach er blandt dagens favoritter

I dag har Lasse Norman parløbet på programmet her ved VM, hvor han sammen med Casper Folsach hører til de fremtrædende favoritter.

Danmark sejrede sammenlagt i denne disciplin i vinterens World Cup uden at være repræsenteret i de to sidste af de seks afdelinger. Danskerne vandt nemlig de fire første, og det formåede ingen af de øvrige nationer at hamle op med.

Lasse Norman lagde ud med at sejre i Saint-Quentin-en-Yvelines sammen med Michael Mørkøv, der i olympisk sammenhæng er en særdeles markant dark horse, og Norman stod ligeledes øverst på podiet i Berlin i selskab med sin aktuelle VM-makker Casper Folsach.

De to resterende afdelinger tog Folsach og Julius Johansen sig af, så der er virkelig skabt respekt om Danmark inden kappestriden i Pruszków.

Første start på landevejen i Belgien på tirsdag

Når den er overstået, levnes Lasse Norman ikke ret meget tid til at puste ud, for allerede tirsdag debuterer han for Corendon-Circus i det belgiske Le Samyn.

»De ville egentlig gerne have haft mig til start her i weekenden i Omloop Het Nieuwsblad og Kuurne-Bruxelles-Kuurne, men jeg fornemmede slet ingen form for problemer, da jeg forklarede, at jeg ud over holdløbet også skulle køre parløb«, fortæller Lasse Norman, der har skrevet kontrakt med Corendon-Circus for to sæsoner.

»Jeg glæder mig til at komme i gang på landevejen, for selv om holdet ikke hører til de største, fejler ambitionerne ikke noget. Desuden betyder Mathieu van der Poels tilstedeværelse, at vi får invitationer til rigtig mange betydende løb«.

»Hollænderen er ubetinget holdets stjerne, men det er så også ham, som først og fremmest forventes at indfri succeskravene. Jeg ser imidlertid også spændende muligheder for selv at kunne lave resultater, og går alt, som jeg drømmer om, kan dette kapitel i karrieren vise sig at være et springbræt til fra 2021 at komme ind på et af de førende hold«.

Har hentet de første to sejre

Corendon Circus har allerede sikret sig de første sejre, og Mathieu van der Poel lagde således ud med at vinde sin allerførste start på landevejen.