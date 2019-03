Stjerne i stærkt comeback får dansk selskab på podiet

Blot en lille uge efter at have genoptaget konkurrenceaktiviteterne oven på en lang pause forårsaget af et styrt på Mallorca i slutningen af januar kunne den spanske stjerne Mikel Landa (Movistar) i dag lade sig hylde som vinder.

Det skete på den 140 km lange 2. etape i Settimana Coppi e Bartali fra Riccione til Sogliano al Rubicone, da han i spurten klart besejrede sin ledsager i det afgørende fremstød australieren Lucas Hamilton (Mitchelton-Scott).

Hamilton kunne trøste sig med, at han overtog førertrøjen fra landsmanden og holdkammeraten Robert Stannard, der havde erhvervet den efter gårsdagens holdløb, men satte et minut til på 2. etape.

Hamilton har holdkammeraterne og landsmændene Damien Howson og Nick Schultz som sine nærmeste konkurrenter i klassementet, mens Landa er nr. 4 med et minus på 22 sekunder.

Kamp vandt spurten i gruppe på 23 ryttere

Landa og Hamilton havde på podiet selskab af danske Alexander Kamp (Riwal Readynez), der blev nr. 3, da han var hurtigst i den gruppe på 23 ryttere, som fulgte 11 sekunder efter de to første.

Den 25-årige dansker slæber imidlertid rundt på et handikap på de 40 sekunder, som Riwal Readynez satte til i holdløbet, og derfor rakte præstationen kun til et avancement som nr. 19 sammenlagt med et minus på 52 sekunder.

Ingen af det danske mandskabs øvrige aktører var med fremme på den kuperede etape, hvor der skabtes kraftig udskilning.

Heller ikke den danske U23-verdensmester i enkeltstart Mikkel Bjerg, hvis amerikanske mandskab Hagens Berman Axeon ellers klarede sig fint i holdløbet, var i stand til at følge med de bedste, men satte 8.16 minutter til.

Skuffelse for Riwal Readynez i Normandiet

I Normandiet Rundt blev det en trist dag for Riwal Readynez, der måtte sige farvel til både indehaveren af førertrøjen Nicolai Bøchner og Rasmus Bøgh Wallin.

Nicolai Brøchner var ellers stærkt kørende, men knæproblemer var årsag til, at han blev tvunget til at opgive.

I stedet noteredes norsk succes på den 173 km lange 4. etape i fra Tilly sur Seulles til Argentan, idet den 24-årige Ole Forfang (Joker Fuel of Norway) både sejrede og erobrede førertrøjen.