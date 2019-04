VM-chefen: Manglende dansk succes i Amstel Gold Race vil gøre ondt

FOR ABONNENTER

Mere fortrøstningsfuld end bekymret – sådan føler Danmarks Cykle Unions landstræner, Anders Lund, sig trods de resultater, de hjemlige professionelle ryttere fordelt på diverse firmamandskaber over en bred front har fremvist i de indledende måneder af sæsonen, og som sender truende signaler om, at den rød-hvide trup til VM i slutningen af september i Yorkshire kun kommer til at omfatte 6 mand i stedet for de maksimalt opnåelige 8.