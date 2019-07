Nu udtaler Rohan Dennis sig om mystisk Tour-exit: »Den rigtige beslutning at trække mig«

Forvirringen var total, da Rohan Dennis torsdag trak sig fra Tour de France tilsyneladende uden nogen grund.

Nu udtaler australieren sig selv om det mystiske exit i en pressemeddelelse fra sit hold, Bahrain Merida.

»Jeg er meget skuffet over at skulle forlade løbet på dette tidspunkt. Enkeltstarten har selvfølgelige været et stort mål for mig og holdet, men i forhold til min nuværende følelse var det den rigtige beslutning at trække mig«, siger han.

Jeg er meget skuffet over at skulle forlade løbet på dette tidspunkt Rohan Dennis

Forhåbentlig vil jeg vende tilbage og konkurrere i dette fantastiske løb igen i den kommende sæson Rohan Dennis

Dennis er verdensmester i enkeltstart og var en af de absolutte favoritter til at vinde fredagens enkeltstart i Touren.

»Jeg ønsker mine holdkammerater det bedste i den resterende del af løbet og vil gerne takke alle Tour de France-fans, som har heppet på mig både derhjemme og i vejkanten siden Bruxelles (hvor Touren startede, red.)«.

»Forhåbentlig vil jeg vende tilbage og konkurrere i dette fantastiske løb igen i den kommende sæson«, siger Dennis i pressemeddelelsen.

Mystisk exit overraskede alle

Det var i forplejningszonen på 12. etape, at australieren pludselig stod af cyklen, nægtede at køre videre og trak sig ud af Tour de France.

Det mystiske exit overraskede alle, selv hans eget hold Bahrain Merida.

»Vi er også forvirrede. Lad os bare sige, at jeg er skuffet over, hvad der skete med Rohan, for vi havde store forventninger til ham i morgen (fredag, red.)«, sagde Bahrain Meridas ledende sportsdirektør, Gorazd Stangelj, efter etapen.

Den tidligere norske sprinter og etapevinder i Touren Thor Hushovd fortæller, at farvellet skyldtes problemer med den enkeltstartscykel, som Dennis skulle bruge på fredagens enkeltstart.

»Han var så utilfreds med de hjul, som han skulle bruge til enkeltstartscyklen, og mente, at han ville tabe 40 watt - altså ti procent - i forhold til de bedste konkurrenter«, sagde Hushovd, der var holdkammerat med Dennis på BMC-holdet i 2014, torsdag til TV2 Norge.

»Jeg tror, at det blev for meget for ham. Han mærkede presset før enkeltstarten«.

ritzau