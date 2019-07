Simon Yates vinder vild etape, hvor den gule trøje bliver hårdt udfordret

Simon Yates er dobbelt etapevinder i dette års Tour de France.

Den britiske Mitchelton-Scott-rytteren kronede søndag en dag i udbrud med en sejr, da han kørte først over målstregen på toppen af kategori 1-stigningen Prat d’Albis, der var det sidste af fire bjerge.

Yates vandt også 12. etape.

Indehaveren af den gule trøje, Julian Alaphilippe, viste for første gang svaghedstegn og tabte tid til flere af de øvrige klassementshåb, men kan også tirsdag iklæde sig løbets førertrøje.

Han har nu 1 minut og 35 sekunder ned til Geraint Thomas på andenpladsen. Steven Kruijswijk fuldender top-3 med 1 minut og 47 sekunder op til Alaphilippe.

Lørdagens vinder, Thibaut Pinot, viste sig igen som den stærkeste lige nu blandt favoritterne. Franskmanden, der sluttede som nummer to på etapen, angreb og kørte fra de andre i overbevisende stil.

Jakob Fuglsang kom i mål som nummer 14. Danskeren tabte blandt andet 32 sekunder til Geraint Thomas og ligger nu nummer ni i det samlede klassement med 5 minutter og 27 sekunder op til den gule førertrøje.

Først udbrud efter 50 km

Etapen blev fra start kørt i et højt tempo, hvilket gjorde det svært for det obligatoriske udbrud at komme afsted.

Først efter lidt over 50 kilometer, på vej op ad kategori 2-stigningen Col de Montsegur, blev der dannet en decideret udbrydergruppe, hvori prominente navne som Nairo Quintana, Dan Martin, Romain Bardet og Roman Kreuziger var med. Alle sammen ryttere, der tabte en del tid lørdag.

Simon Yates og Simon Geschke var også kommet afsted, og navnebrødrene kørte fra de øvrige udbrydere på vej op ad den stejle Mur de Peguere-stigning, dagens næstsidste bjerg.

Her blev kampen mellem klassementshåbene også åbnet.

Movistar havde tilsyneladende store planer, for Quintanas holdkammerat Mikel Landa trådte an og kørte væk. Jakob Fuglsang fulgte indledningsvis efter, men måtte give fortabt og faldt tilbage igen.

Helt i front kørte Simon Yates med et eksplosivt ryk fra Simon Geschke i bunden af dagens afsluttende stigning, og briten endte altså med at holde føringen til mål.

I favoritgruppen åbnede Thibaut Pinot ballet på sidste stigning med et angreb, der efterlod Geraint Thomas, Fuglsang og Steven Kruijswijk i støvet.

Pinot fik selskab af Egan Bernal og Julian Alaphilippe, men den gule trøje kunne ikke følge med Pinot, da FDJ-rytteren igen accelererede.

Det kunne Bernal heller ikke. Colombianeren fik dog ligesom lørdag vist, at han lige nu er bedre kørende end sin holdkammerat og kaptajn, Geraint Thomas.

Mikel Landa blev også hentet af Thibaut Pinot, og så endte Movistars offensiv med at blive lidt af en fuser, selv om det dog lykkedes Landa, der blev nummer tre, at tage lidt tid på de andre.

Julian Alaphilippe forsøgte mod slutningen at hænge på Geraint Thomas og Steven Kruijswijk, men havde til sidst ikke nok i benene til at følge med og viste dermed for første gang de svaghedstegn, som hans konkurrenter måske var begyndt at tvivle på, fandtes.





Ritzau