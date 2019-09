Ny Vuelta-hersker bliver uhyre vanskelig at støde fra tronen efter suveræn dobbelttriumf

FOR ABONNENTER

Som den sjette aktør i årets Vuelta a España erobrede den 29-årige slovener Primoz Roglic (Jumbo-Visma) med en overbevisende triumf i det 36,2 km lange temporidt fra Jurancon til Pau den røde førertrøje, og dermed synes den spanske rundtur nu at have fået en hersker, som det bliver uhyre vanskeligt for rivalerne at støde fra tronen.