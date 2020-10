Giro-stjernerne glemmer at spare på kræfterne inden knaldhård weekend

Egentlig var det ventet, at aspiranterne til de samlede topplaceringer i årets Giro d’Italia på den 192 km lange 13. etape fra Cervia til Monselice ville spare en anelse på kræfterne med henblik på weekendens barske strabadser – først et langt temporidt og siden søndagens møde med bjergene i den nordlige del af værtsnationen.

Men sådan skulle det ikke gå, for samtlige aktører fra den øverste del af klassementet befandt sig i den gruppe på 20 mand, som skilte sig ud på de to heftigt stejle stigninger, der inden for de sidste knap 40 km brød den ellers totalt flade rutes montonitet, og i et hæsblæsende ræs frem mod mål formåede de at holde sprinterne bag sig.

Med i denne skrappe snes var både Danmarks bud på succes sammenlagt Jakob Fuglsang (Astana), og den stadig mere imponerende Mikkel Frølich Honoré (Deceuninck-Quick Step).