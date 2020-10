Storhold truet af fiaskosæson blomstrer kraftigt op på hjemmebane

Efter Jumbo-Vismas dominans den første dag tog værtsnationens storhold, Movistar, med en ekstremt skuffende sæson bag sig kommandoen på den 151,6 km lange 2. etape fra Pamplona til Lekunberri i Vuelta a España.

Den 26-årige spanier Marc Soler angreb på nedkørslen fra den sidste store bjergtop i 1.211 meters højde, hvorfra der endnu manglede 17 km, og selv om der blev jagtet heftigt bagude, formåede han i et hidsigt ræs at holde rivalerne stangen.

Soler, der også er noteret for den eneste anden gevinst, Movistar har hjemført i år helt tilbage til 1. februar på Mallorca, kørte de sidste godt 13 km alene, og han kunne juble 19 sekunder før de nærmeste rivaler nåede til vejs ende i en gruppe på ni ryttere anført af den slovenske indehaver af den røde førertrøje Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Med den aktuelle bedrift rykkede Soler op som nr. 10 sammenlagt med et minus på 1.07 minut til Roglic, og hvis han fortsætter på den måde, synes han omsider på vej til at indfri de løfter, han gav, da han for to år siden vandt Paris-Nice.

Ni ryttere i forfølgergruppen

De otte ryttere, som formåede at holde trit med Roglic, var ireren Dan Martin (Israel Start-Up Nation), ecuadorianeren Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), vinderens to landsmænd og holdkammerater Alejandro Valverde og Enric Mas, colombianeren Esteban Chaves (Mitchelton-Scott), englænderen Hugh Carthy (EF), samt de to Jumbo-Visma-ryttere amerikaneren Sepp Kuss og newzealænderen George Bennett.

Etapen fulgte op på de henrykkende, eksplosive tendenser, der prægede allerede førstedagen, og der tegner sig allerede et klart billede af, at rytterne i front på denne 2. etape også i den sidste ende kommer til at slås om de mest attraktive placeringer.

Roglic ser uhyre stærk ud på den samlede førsteplads, og de spekulationer, som hans hollandske arbejdsgiver gjorde sig inden starten på løbet omkring delt kaptajnsværdighed med Tom Dumoulin, er allerede skrinlagt.

Hollænderen satte på 2. etape 8.20 minutter til, og synes hverken at kunne udgøre nogen væsentlig støtte for Roglic eller have overskud til at jagte personlig succes.

Froome atter langt bagude

Til gengæld kan sloveneren regne med solid assistance fra først og fremmes Sepp Kuss og George Bennett, der ser ud til at have bevaret Tour de France-formen.

Selv om sidste års Giro d’Italia-vinder Carapaz midlertidigt måtte afgive positionen i det samlede klassement lige efter sloveneren til Dan Martin, tyder alt på, at sydamerikaneren er parat til at leve op til forventningerne hos Ineos Grenadiers.

Carapaz er da også den eneste fra det britiske storhold, der har et attraktivt slutfacit i udsigt, eftersom den næstbedste i truppen, colombianeren Ivan Sosa, som nr. 26 er 7.44 minutter bagud.

For Ineos Grenadiers’ superstjerne Chris Froome leverede etapen et nyt bevis på, at han har lang vej tilbage til fordums storhed. Han nåede i mål i en stor gruppe sammen med blandt andre Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) 18.44 minutter bagude.

Generelt kan det siges om de danske deltagere, at de allerede nu har sat så meget tid til, at der ikke skulle blive lagt hindringer i vejen for dem, hvis de på de kommende etaper forsøger sig i udbrud.

Niklas Eg (Trek-Segafredo) er som den bedste 17.01 minutter bagud, Michael Valgren (NTT) 18.25, Vingegaard 28.59, Alexander Kamp (Trek-Segafredo) 30.43, Michael Mørkøv (Deceuninck-Quick Step) 30.43 og Magnus Cort (EF) 36.40.

Endnu en opgave i bjergene

Hvis nogen på dette tidspunkt skulle være i tvivl om, at ruteføringen i årets Vuelta stiller store krav til klatreegenskaberne, leverer også den 163,8 km lange 3. etape fra Lodosa til La Laguna Negra bevis for, at den spanske rundtur er en sag for bjergrytterne.

Således går det opad i de første 74 km – ikke vildt og heftigt, men konstant stigende til bjergspurten i 3. kategori på Oncala. Det er kun de sidste 17, der officielt er opgjort til at være selve stigningen, og den gennemsnitlige procent er så beskeden som 2,6.

Det skyldes imidlertid, at kampen om point til bjergkonkurrencen i 1.457 meters højde først afvikles nogle km efter det højeste punkt på denne færd.

Efter nedkørslen venter godt 55 forholdsvis fredelige km frem til den indlagte spurt ved 148 km. Fra denne begynder det så småt at gå opad, og de sidste 8,6 km til målet 1.735 meters højde stiger det gradvist for at kulminere på den sidste halvanden km, hvor procenten når op på 10.