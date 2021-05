Succesrig 21-årig dansker stryger til tops på årets vinderliste med forrygende hattrick

På en overvældende succesrig weekend er den 21-årige danske mester i landevejscykling Emma Cecilie Norsgaard Jørgensen (Movistar) stormet til tops på kvindernes vinderliste i denne sæson.

Det er sket, efter at hun med et blændende hattrick lørdag og søndag – to etapegevinster og samlet førsteplads – i en håndevending er noteret for tre sejre, og dermed har hun taget teten foran en gruppe på 11 rivaler med blandt andre legenden Marianne Vos (Jumbo-Visma) og dennes landsmænd verdensmesteren og OL-guldvinderen Anna van der Breggen (SD Worx) og Norsgaards holdkammerat europamesteren Annemiek van Vleuten, der alle er noteret for to førstepladser.

Ydermere sluttede danskeren også som nr. 1 i både point- og ungdomskonkurrencen i Festival Elsy Jacobs.