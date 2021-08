Mads Pedersen brillerer med utroligt comeback og viser atter lovende VM-form

Da den danske eksverdensmester Mads Pedersen (Trek-Segafredo) blev indhentet knap 10 km fra mål efter de foregående 10 km at have satset i et dristigt soloudbrud, regnede de fleste med, at hans rolle i kampen om sejren var udspillet på den 159,5 km lange 3. etape i Tour of Norway med start og mål i Jørpeland.

Men minsandten om den 25-årige dansker ikke formåede at mobilisere nye kræfter og præstere et nærmest usandsynligt comeback, da cirka 35 ryttere nåede sammen til vejs ende.