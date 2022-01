Eksverdensmester vil i gult på hjemmebane: »Det bidrager da også til motivationen, at 2. etape fra Roskilde til Nyborg passerer 250 meter fra mit hjem«

Med seks ryttere i top-100 på mændenes verdensrangliste og to på kvindernes samt nationsplaceringer i det globale hierarki som henholdsvis nr. 8 og 3 for de to køn indtager dansk cykelsport en opmuntrende og magtfuld position på den internationale scene, mindre end en måned før aktiviteterne genoptages efter vinterpausen.

Ud over den førende sekstet – nr. 18 Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), 23. Kasper Asgreen (Quick-Step Alpha Vinyl), 27. Mikkel Frølich Honoré (Quick-Step Alpha Vinyl), 60. Michael Valgren (EF), 75. Mads Pedersen (Trek-Segafredo) og 97. Jakob Fuglsang (Israel Start-Up Nation) – og de to kvinder i front: 9. Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-Nouvelle Aquitaine) og 11. Emma Cecilie Norsgaard Jørgensen (Movistar) – omfatter den rød-hvide repræsentation adskillige andre aktører, som giver anledning til at nære forventninger om endnu en succesmættet sæson.