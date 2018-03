Venstre back Jonas Knudsen - her i aktion over for Chiles stjerne Arturo Vidal tirsdag aften - er en af de spillere, landstræner Åge Hareide holder særlgt godt øje med frem mod VM. Fodboldlandskamp på Aalborg stadion: Danmark - Chile. Chiles Arturo Vidal og Danmarks Jonas Knudsen.