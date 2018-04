Fire avissider: Det har Politiken skrevet om Bayram Tutumlu og Michael Laudrup

Agentens skjulte handler

Michael Laudrups agent gennem mere end 20 år, Bayram Tutumlu, tjente i det skjulte omkring 32 millioner kroner på 7 spillere, som den danske manager hentede til Premier League-klubben Swansea i 2012-14. Det skete primært gennem hemmelige sideaftaler med andre agenter og stod ikke i de officielle kontrakter.

Søndag 4. december 2016 var det essensen af Politikens forside. Samtidig stod det klart, at Swansea begrundede sin fyring af Laudrup med en mistanke om, at danskerens agent tjente penge under bordet på klubbens handler – og at Laudrup kun ville have spillere knyttet til Tutumlu.

Ubesvarede spørgsmål

I første omgang svarede Michael Laudrup blot, at han »aldrig har modtaget en bøjet femøre i kommission i forbindelse med en spillerhandel« – og altså derfor ikke tjente direkte på de spillerhandler i Swansea, som i det skjulte sikrede hans agent, Bayram Tutumlu, en formue. Til gengæld svarede danskeren blandt andet ikke på, om han på nogen måde profiterede indirekte af deres samarbejde.

De ubesvarede spørgsmål var en del af Politikens dækning 5. december 2016. Tutumlu fastslog, at han »har aldrig delt ydelserne fra mit professionelle virke med ham« – men undlod helt at kommentere sin egen rolle.

Pant i hele Swanseas trup

Det var lige meget, hvilke spillere Swansea ville sælge. Uanset hvem klubben modtog penge for, skulle den sende 7,5 procent af profitten videre til Michael Laudrups agent, Bayram Tutumlu. Ret beset havde han pant i hele truppen, skrev Politiken 6. december 2016.

Den bemærkelsesværdige aftale indgik Swansea med Tutumlu i marts 2013 som en del af honoraret for, at agenten havde forhandlet en kontraktforlængelse mellem klubben og Michael Laudrup på plads – selv om det ifølge flere jurister er på kant med fodboldens regler, når en agent ret beset ejer en andel af en trup.

Økonomisk samarbejde og betalte regninger

Det var ikke bare i Swansea, at Michael Laudrups agent, Bayram Tutumlu, tjente penge på de spillere, som danskeren hentede. Da træneren overtog chefposten i Lehkwiya fra Qatar i august 2014, tog han som det første forsvareren Chico Flores med sig fra Wales – en af de spillere, som agenten havde en skjult aftale om at tjene penge på.

Det var en af de historier, Politiken bragte 22. december 2016. Desuden viste det sig, at Bayram Tutumlu betalte store advokatregninger for Laudrup, ligesom agentens millionstore salær så ud til at blive dækket af Swansea, mens danskeren var der.