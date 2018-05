Omstridt dansk fodboldcenter tager form og leder efter 200 mio. kr. DBU har afsat penge til at støtte driften af nationalt fodboldcenter, der trods en masse debat er ved at materialisere sig – og nu søger yderligere midler.

Et lille stadion med tre tribuner og plads til nogle tusinde tilskuere, en overdækket bane med et elegant svunget tag og øvelsesarealer i forskellige størrelser. Et legeområde, en brun kontorbygning med glasfacade og en træningsarena omgivet af en stor cirkel af træer. Alt sammen klos op og ned af Syddansk Universitets faciliteter i Odense.

Både i visioner og form er tankerne om et nationalt fodboldcenter i den fynske hovedby ved at materialisere sig, og nu har partnerne bag projektet hver især »nikket til« det budget, der skal sikre en sund drift. Således har Dansk Boldspil-Unions (DBU) bestyrelse på sit seneste møde vedtaget at afsætte penge til det.

»Lige om lidt sender vi vores bedste mænd til VM i Rusland, vi har lige haft vores bedste kvinder i en EM-finale i Holland, og vores dygtige U17-drenge spiller i disse dage EM i England. Jeg tør godt sige, at vi som lille nation har sportslig succes«, siger Kenneth Reeh, vicedirektør i DBU og forbundets tovholder for projektet.

»Men fodbold er verdens mest globale sport, og vi bliver presset af andre lande. De små marginaler gør en afgørende forskel. Så hvis vi skal fastholde det her niveau, må vi udnytte forskning og viden bedst muligt. Det vil det her fodboldcenter være med til at sikre«, siger Reeh og uddyber, at centeret skal være for »hele Fodbolddanmark«, og at forskningen også skal understøtte »børnefodbolden, trænere, dommere og så videre« for at »sikre en større fødekæde, flere medlemmer og større interesse for fodbold«.

Striden med Bordinggaard

Netop derfor er Syddansk Universitet (SDU) en af partnerne, der udover DBU også tæller Odense Kommune og Divisionsforeningen, ligesom Foreningen af Lokalunioner spiller en væsentlig rolle. Næste skridt er at rejse i omegnen af 200 mio. kr. for at kunne anlægge fodboldcenteret.

»Det er for den ypperste udgave. Så kan vi altid diskutere hen ad vejen, om mindre kan gøre det, for det kan også komme i etaper. Man skal nok være forsigtig med at sætte præcise datoer på, for mange ting skal flaske sig, men jeg vil tro, at vi inden for de næste 12 måneder har et billede af, hvor realistisk det er at finde de anlægskroner, der skal til«, siger Kenneth Reeh, der forklarer, at partnerne har Lokale og Anlægsfonden »tæt inde over« og ellers kigger mod store pengekasser som Realdania og A.P. Møller Fonden samt Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) og EU.

At skaffe anlægskroner er dog ikke det eneste hængeparti i projektet. Som DR og Jyllands-Posten tidligere har afsløret, blev projektets ophavsmand, Keld Bordinggaard, kørt ud på et sidespor, efter at han havde præsenteret idéen for SDU i 2013 og samarbejdet med Institut for Idræt om at udvikle den frem til 2016 engang. Det var blandt andet en debat om den tidligere U21-landstræners rettigheder, rolle i projektet og honorar, der førte til konflikten.

Efter en hel del juridisk tovtrækkeri er det nu lagt i hænderne på Kammeradvokaten – statens faste advokat – at finde frem til et forlig mellem det statslige universitet og Bordinggaards repræsentant. Der er endnu ingen aftale på plads.

Tvisten om OB

En anden debat om fodboldcenteret har handlet om en potentiel rolle til OB. SDU undersøgte muligheden for at få den fynske storklub ind at drive anlægget og fast benytte de topmoderne faciliteter, mens kritikere mente, at det brød med tanken om at gøre det nationalt.

Nu forsikrer de professionelle klubbers organisation, Divisionsforeningen, at det »ikke må være et træningsanlæg for OB«. Ellers ville det også være umuligt at få de andre danske fodboldforretninger til at bakke op om centeret.