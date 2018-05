Nedtur: En europamester farer vild før VM i Rusland 20-årige Renato Sanches fra Portugal må formentlig starte forfra og kommer ikke med til sommerens store fodboldfest.

Renato Júnior Luz Sanches, eller bare Renato Sanches, som han kaldes. Den unge portugiser var som teenager lidt af en åbenbaring for fodboldfans under EM-slutrunden 2016 i Frankrig. Og han gik med Cristiano Ronaldo og resten af sit hold hele vejen og kunne løfte det eftertragtede trofæ. Portugals første internationale titel.

FAKTA PORTUGALS VM-BRUTTOTRUP Mål: Anthony Lopes (Lyon), Beteo (Goztepe), Rui Patricio (Sporting) Forsvar: Antunes (Getafe), Bruno Alves (Rangers), Cedric Soares (Southampton), Joao Cancelo (Inter), Jose Fonte (Dalian Yifang), Luis Neto (Fenerbahce), Mario Rui (Napoli), Nelson Semedo (Barcelona), Pepe (Besiktas), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Ricardo Pereira (FC Porto), Rolando (Marseille), Ruben Dias (Benfica) Midtbane: Adrien Silva (Leicester), Andre Gomes (Barcelona), Bruno Fernandes (Sporting), Joao Mario (West Ham), Joao Moutinho (Monaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv), Ruben Neves (Wolverhampton), Sergio Oliveira (FC Porto), William Carvalho (Sporting) Angreb: Andre Silva (AC Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Eder (Lokomotiv), Gelson Martins (Sporting), Goncalo Guedes (Valencia), Nani (Lazio), Paulinho (Braga), Ricardo Quaresma (Besiktas), Ronny Lopes (Monaco) Vis mere

Fra alle sider blev det nye portugisiske stjerneskud rost til skyerne, og han havde også i løbet af turneringen vist en ganske særlig evne til at drive spillet frem ad banen fra sin position som midtbanespiller. Hurtig, dygtig i kombinationsspillet og farlig foran mål.

Men tirsdag blev den portugisiske landstræner Fernando Santos' bruttotrup til VM offentliggjort, og når man lader øjnene glide ned over de mange stærke navne, er der alligevel ét, der mangler: Renato Sanches. Stortalentet har nemlig oplevet det professionelle fodboldliv fra dets værste side, og det drejer sig bl.a. om for tidlig kontrakt med en storklub, masser af skader og lidt ungdommelige fejltrin uden for banen.

Det alt for tidlige spring

Meget tyder på, at 20-årige Renato Sanches vil have bedst af at returnere til Benfica i portugisisk fodbold og så bygge sin form op på ny. Det mener i hvert fald Swanseas portugisiske manager Carlos Carvalhal. En mand, der formentlig også selv forlader Swansea efter nedrykningen fra Premier League til Championship. Noget andet er så, hvad Bayern München mener, for det er den tyske mesterklub, der har kontrakt på Sanches.

Renato sprang meget tidligt fra ungdomslandsholdet til Portugals A-landshold, men var han også klar til at springe til en europæiske storklub? Efter min mening nej, for han er stadig en dreng Carlos Carvalhal, Swansea-manager

»Han bør søge efter en transfer tilbage til Portugal, og han ved jo godt, at han har haft en meget dårlig sæson. Mens jeg har været manager her, har Sanches ikke været på det niveau, som han tidligere viste i Benfica. Men han er ung og vil udvikle sig, og vi troede, at vi kunne løfte ham til hans tidligere niveau. Så blev han dog igen skadet, og så var det projekt slut«, forklarer Carlos Carvalhal i følge bbc.com.

»Renato sprang meget tidligt fra ungdomslandsholdet til Portugals A-landshold, men var han også klar til at springe til en europæiske storklub? Efter min mening nej, for han er stadig en dreng«.

Foto: Matthias Schrader/AP Opholdet hos Bayern München har været en hård lærestreg for Renato Sanches, der ikke slog til trods den store transfersum.

Faktisk har flere personer i det internationale fodboldmiljø tidligere draget Sanches' alder i tvivl. En sag, der endte med, at hospitalet i Portugal, hvor spilleren er født, måtte udsende dokumentation for, at Renato Sanches er født 18. august 1997.

Selv er Renato Sanches meget tilbageholdende med kommentarer til både den sag og sin unge karrieres hurtige nedtur.

»Han skulle være blevet i Benfica to-tre sæsoner længere og have lært noget mere om fodbold. Turen til Bayern er hård, for her er det svært at tilkæmpe sig en plads på holdet. Renato var ganske enkelt ikke klar«, vurderer Carlos Carvalhal.

»Men kan han starte forfra i Benfica og have sine forældre og venner omkring sig, vil han komme stærkt igen, for han har stadig potentialet til noget virkelig stort«.

Hurtigt op, hurtigt ned

Da Renato Sanches med stor succes havde optrådt for Portugal under EM 2016, var han allerede under kontrakt med FC Bayern, hvor bossen Karl-Heinz Rummenigge smilede bredt, da den unge spiller underskrev en femårig kontrakt lydende på cirka 260 mio. kr.

Måske smilede Benfica-ledelsen også bredt efter den svulmende kontrakt.