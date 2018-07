VM-døgnet: Fifa løfter pegefingeren overfor kroat som hylder Ukraine efter sejren over Rusland

Kroatien: Fifa har sendt en advarsel til Domagoj Vida, fordi forsvarsspilleren i en video dedikerede sit lands sejr over Rusland i kvartfinalen til Ukraine.

Advarslen får ikke betydning for Vidas deltagelse i semifinalen mod England.

»Ære til Ukraine« råbte Vida i videoen, der blev offentliggjort af den tidligere landsholdsspiller, Ognjen Vukojevic, som tilføjede, at »denne sejr er til Dynamo (Kiev, red.) og Ukraine«.

Begge har spillet i Dynamo Kiev. Efterfølgende udtalte Vida til russiske medier, at videoen var ment som en privatbesked til Vukojevic.

»Der er intet politik i fodbold. Det var ment som en joke til min ven fra Dynamo Kiev. Jeg elsker russere, og jeg elsker ukrainere«, sagde Vida ifølge AP.

»Ære til Ukraine« blev brugt som slogan af den tidligere sovjetrepubliks pro-EU revolution i 2014, der væltede den russisk-støttende præsident.

Tidligere ved VM har tre spillere fra Schweiz fået en bøde for med hænderne at efterligne det albanske flag i sejren over Serbien.

Spanien: Fernando Hierro fortsætter ikke i det spanske fodboldforbund.

Det oplyser forbundet på Twitter.

Siden november sidste år var han ansat som sportsdirektør i forbundet, men kort før VM blev han midlertidig spansk landstræner efter fyringen af Julen Lopetegui, der skal være ny Real Madrid-træner.

Forbundet skriver, at Hierro ikke ønsker at fortsætte som sportsdirektør.

Spanien tabte overraskende til Rusland i 1/8-finalen.

Rusland: Efter 127 landskampe stopper russeren Sergei Ignashevich sin fodboldkarriere.

Det meddeler den 38-årige forsvarsspiller, efter at de russiske værter lørdag aften blev sendt ud af VM-slutrunden på hjemmebane i kvartfinalen. Det skete efter en straffesparkskonkurrence mod Kroatien.

»Jeg føler mig glad og taknemmelig, fordi jeg slutter karrieren med at spille ved et VM og en kvartfinale med et godt hold og en god landstræner«, siger Sergei Ignashevich ifølge AP.

Siden 2003 har han spillet for CSKA Moskva. I 2005 var han med til at vinde Uefa Cuppen - i dag Europa League - med den russiske klub og har vundet seks russiske mesterskaber. Ignashevich udtaler ifølge nyhedsbureauet Reuters, at han vil være træner.

Rusland: Sergei Ignashevich og resten af landsholdsspillerne bliver ifølge en talsmand hyldet og kaldt helte af den russiske præsident, Vladimir Putin, efter det samlede VM-resultat.

»Putin så kampen, og han heppede på holdet. Vi tabte en retfærdig og god kamp. De er stadig vores drenge. De er helte. De var ved at dø på banen, og vi er stolte af dem«, lyder det fra talsmanden.

Sverige: Samme heltemodtagelse kan de svenske spillere se frem til at få, når de lander med flyveren på svensk grund. At nå kvartfinalen havde ingen troet på, og landsholdet har oplevet enorm støtte og popularitet i hjemlandet.

»Jeg tror, at vi har skrevet historie i Sverige med den præstation«, siger Emil Forsberg til fifa.com.

Landstræner Janne Andersson, lige så populær som spillerne, kan også se frem til en hyldest for VM-resultatet skabt uden Zlatan Ibrahimovic.

»Vi har skabt et hold, hvor alle spillere arbejde godt sammen. Det har flere gange fungeret mod de bedste hold i verden, og denne gang spillede vi mod et hold, som kan gå hele vejen. England ser meget gode ud«, sagde Janne Andersson på et pressemøde efter kampen.

Kroatien: Zlatko Dalic har indtil videre ved VM kunnet håndtere sine følelser tilpas meget. Men i lørdagens kvartfinalegyser mod Rusland brast landstræneren i gråd ude på bænken.

»Følelserne røg bare ud af mig. Jeg græder sjældent, men nu har jeg en god grund til at gøre det: Kroatien er i semifinalen. Dette er en stor succes og et fantastisk resultat«, siger Zlatko Dalic til fifa.com og kalder det i samme ombæring heldigt, at Kroatien gik videre til semifinalen mod England.