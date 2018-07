Andreas Bjelland starter som tilskuer, når FC København indleder jagten på DM-guldet

Langt om længe har FC København muligheden for komme på 1.-pladsen i Superligaen igen med en stor sejr over AC Horsens i aften i Parken. I sidste sæson var Ståle Solbakkens hold aldrig i spidsen for landets bedste fodboldrække, så det er meget vigtigt at komme godt i gang med en solid hjemmesejr.

Det lykkedes jo ikke for FCM’s mestre, der spillede dårligt, men kunne have vundet på et straffespark, som anfører Jakob Poulsen brændte, for første gang i Superligaen, til sidst i 0-0-opgøret mod AGF.

At AGF-målmand Jovanovic forlod stregen for tidligt og overtrådte reglerne, tillader dommerne nu om dage, hvad vi bl.a. også så i VM-slutrunden. Egentlig skulle der have været omspark, men det ser vi næsten aldrig mere. Dommerne er instrueret om, at de ikke skal reagere over for bagateller. De skal kun gribe ind, når der er tale om større regelbrud.

I Parken kan FCK’erne komme til at møde en tidligere FCK-spiller. Den østrigske angriber Martin Pusic, 30, skrev i går under på en toårig aftale med AC Horsens-træner/manager Bo Henriksen. Han spillede for AGF i sidste sæson. Pusic er med i truppen, der tager til hovedstaden.

FCK har Viktor Fischer tilbage efter ferie oven på deltagelsen i VM-slutrunden, og han kan sagtens komme i spil. William Kvist har fortsat fri, og det samme har målmand Robin Olsen, som ventes at skifte klub snart. Stephan Andersen skal givetvis stå i mål, som han gjorde i EL-kampen i Finland forleden, og den nye målmand i truppen Jesse Joronen må tage plads på bænken.

Andreas Bjelland, der følte sig i orden og klar til at spille i VM-slutrunden i Rusland og var voldsomt skuffet over, at han ikke blev udtaget til 23-mand-truppen, er ikke klar til at spille for FCK i aften.

Det er, forstår man, fordi han ikke har trænet så meget med sine nye holdkammerater. Måske kan han så få debut i returopgøret i kvalifikationsturneringen til Europa League på torsdag.

I Randers spiller Brøndby med den tyske målmand Marvin Schwäbe som en af af debutanterne på Zorniger-holdet. Han er hurtigt faldet til i truppen, hvor han har en hel masse landsmænd at støtte sig til, og Schwäbe ved, at Brøndby-fansene bakker holdet op på fornemste vis, altid.

»Mine holdkammerater fortæller, at udebanekampe føles som hjemmekampe på grund af fansene«, siger han.

Mange fans rejser med til Randers, og tilskuertallene til hjemmekampene vil sikkert stige. Brøndby har allerede solgt 9.500 sæsonkort.