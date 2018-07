Oprykkere kan godt vinde medaljer i Superligaen

David Nielsen og Lyngby gjorde det i 2017. Colin Todd og Randers FC i 2013, Christian Andersen og Farum i 2003 og Kim Brink og OB i 1993. Det burde vel egentlig ikke kunne lade sig gøre, men det er altså sket, at oprykkerhold i Superligaen har sluttet en sæson som medaljevinder. OB fik sølv i landets bedste fodboldrække for 25 år siden, de tre andre vandt bronze. Disse oplysninger til inspiration og motivation for Vendsyssel FF, Vejle og Esbjerg. De tre oprykkere, som startede flot ved tilsammen at hente syv point i første spillerunde.

Men det vil være en stor overraskelse – i hvert fald for stort set samtlige eksperter og specialister, der har udpeget favoritter og nedrykningskandidater – hvis ikke FCM, Brøndby og FCK deler guld, sølv og bronze mellem sig. Og de fleste forventede en sikker FCK-sejr over AC Horsens, der har mistet seks af de bedste spillere i sidste sæson. Men Ståle Solbakkens mænd ’glemte’ at spille i de første fem kvarter i Parken, hvor det sædvanligvis gode backspil med masser af indlæg fra siderne ind i boksen først kom på programmet i de sidste 15 minutter. Underligt.

Superspændende i Parken

Og derfor kunne Bo Henriksens tropper overraske stort med 2-1-sejren, der var i stor fare i en vildt spændende slutfase, hvor FCK’erne bombarderede Horsens-feltet med høje bolde, ramte overliggeren og fik et straffe, som Viktor Fischer brændte. Den nye Horsens-målmand, Matej Delac, klarede flot og blev en helt. Dem var der mange af på Horsens-holdet, som gik død til sidst, men inden da havde fightet strålende og spillet med omtanke og disciplin og udnyttet, at Stephan Andersen i FCK-målet var på skovtur, så Bjarke Jacobsen kunne øge til 2-0. Han var stærk, ligesom Sammy Skytte, Peter Nymann, Thomas Kortegaard og Søren Reese.

Det var også imponerende, at superligadebutanterne kunne komme fra land med en ’sikker’ 3-2-sejr hjemme i Hjørring over OB, som venter sig en del af samarbejdet med den nye cheftræner, Jakob Michelsen. Især blev man imponeret af den 20-årige offensivspiller Moses Opondo, som ekstræner Erik Rasmussen omskolede fra kantspiller til en central rolle på midtbanen. Opondo, født i Uganda, men bosiddende i Danmark siden har var fire, kom fra AaB til Vendssyssel FF, som netop har forlænget hans kontrakt med tre år.

Superligadebutant var den bedste

Det var hurtigt tænkt og udført, da han sprintede sig fri inde i feltet, bevarede overblikket og uselvisk (mange andre ville selv har have sparket på mål) let og elegant lagde bolden til den endnu mere frie Sebastian Czajkowski, der kunne bringe oprykkerne foran 1-0. Og da Opondo i sin første superligakamp bankede 3-1-bolden ind, var det med fornem præcision og kraft. Fynboerne dækkede dårligt op, og stopperen Kenneth Emil Petersen blev irriteret og nåede til sidst at indkassere et dumt gult kort.

Egentlig mærkeligt, at en så rutineret spiller er kraftigt på vej til at sætte rekord – i antal karantænedage i Superligaen. Kenneth Emil Petersen, der har spillet 355 superligakampe, har været karantæneramt i 27 kampe. Det er kun Rasmus Würtz, som overgår ham. AaB-anføreren har siddet udenfor som karantæneramt i 29 kampe, og AGF’eren Martin Spelmann indtager med 22 karantænedage tredjepladsen på en rangliste, som ingen spiller kan være glad for at stå på.