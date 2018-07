Horsens-træner Bo Henriksen har fortjent en superliga-pris

BO HENRIKSEN burde egentlig tildeles en pris. Det er skrevet før på denne plads. Men der findes ikke, endnu, en hædersbevisning til den bedste entertainer blandt de 14 cheftrænere i Superligaen. Det gik godt nok galt for AC Horsens-træneren, da han fejrede 2-1-sejren over FC København mandag aften i Parken med en lille æresrunde, hvor han hoppede og vred sig, så han fik en mindre rygskade. Men han tog det med et smil, undskyldte sig med, at han er ved at være gammel (43), og glæden og stoltheden på spillernes vegne over det fornemme og overraskende resultat lyste ud af ham.

»De kan regne med, at vi splitter hele lortet ad. Mine spillere bliver som vilde hunde, der sættes på græs. Vi går ind i det med fuld kraft«, sagde Bo Henriksen. Det var lige før hjemmekampen mod Brøndby i næstsidste runde i mesterskabsspillet i maj og en forsikring til FC Midtjylland om, at AC Horsens nok skulle blande sig i guldstriden.

Det skete i den dramatiske slutning med udligningen til 2-2, så FCM i sidste spillerunde kunne snuppe mesterskabet for næsen af Alexander Zorniger og hans Brøndby-hold. Nu har Bo Henriksen og AC Horsens så slået til igen og har ødelagt FCK’ernes plan om at komme hurtigt ud af starthullerne og gå i spidsen for Superligaen med det samme.

FC KØBENHAVN var 27 point efter FCM og 23 efter Brøndby, da forårssæsonen blev fløjtet af. Og FCK’erne lignede langtfra et tophold forleden. Ståle Solbakken talte om, at »FCK er det mentalt hårdeste sted at spille i Danmark, og har man ikke den mentale robusthed, går det galt«. Men det er ham, der har købt spillerne, bl.a. Viktor Fischer, som efter nederlaget mente, at »vi kom ikke med nok«. De enkelte spillerne må holde et møde med sig selv, kigge i spejlet og gi’ svaret på spørgsmålet hvorfor ikke?

AC Horsens-sejren var en mægtig overraskelse, bl.a. fordi klubben i sommerpausen har sagt farvel til målmanden Jesse Joronen, Kjartan Finnbogason, Alexander Ludwig, Simon Okosun, Jonas Thorsen og Delphin Tshiembe – de seks bedste i sidste sæson. Han kan altså noget, Bo Henriksen, som førte sit hold i top-6. Nu har han hentet en kroatisk målmand, som startede med at redde et straffe, og holdet optrådte taktisk meget disciplineret og velovervejet med fire debutanter.

Man skal give spillerne plads, tid og ro, så de kan præstere, og forklare dem, at de skal stole på hinanden og gerne må begå fejl. Så behøver det ikke at tage særlig lang tid at sætte et godt hold sammen, siger Bo Henriksen. En af debutanterne var Martin Pusic, der skrev under i søndags, kom på banen i Parken og i går fik ophævet sin toårige kontrakt.

BRØNDBY STARTEDE med fem debutanter, et par af dem selvfølgelig tyskere ligesom cheftræneren, og 2-0-sejren i Randers var en fin begyndelse på sæsonen, hvor holdet vil bestå af spillere, som ikke er egenproducerede. Det har ingen som helst indflydelse på tilskuertallene, der givetvis vil stige på hjemmebane. Men det er klubbens ambition, siger sportsdirektør Troels Bech, at om 6 år skal 50 procent af spillerne i truppen skal være udviklet i ’talentfabrikken’Masterclass. Dertil har Troels Bech nu hentet to erfarne trænere ind, svenskeren Joakim Mattsson og Klavs Rasmussen. Bech og Rasmussen dannede engang trænerduo i OB og blev fyret sammen.

OB VAR HOLDET, der – næst efter FCK – skuffede mest i 1. runde. Odense-klubben har hentet den energiske fighter Janus Drachmann i FCM, der har flere til salg eller til leje. Han kan få debut i den første hjemmekamp med Kent Nielsen-afløseren Jakob Michelsen på trænerbænken. OB vandt godt nok de 5 testkampe inden premieren i Hjørring, hvor superligadebutanterne Vendsyssel FF vandt 3-2, men det er jo kun øvelser, før tæppet går, som en bekymret redaktør Abildtrup skrev.