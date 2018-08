FC København vinder guld, siger OB-træner og får ros af Ståle Solbakken

FCK’erne er revanchelystne efter sidste sæsons fjerdeplads. De bliver mestre i denne sæson. En tidlig profeti i en superligasæson, der er helt ung endnu. Men Jakob Michelsen må vel kaldes mere ekspert end så mange andre, der kloger sig på fodbold. Den nye OB-cheftræner har prøvet at vinde sølv med SønderjyskE – og at blive fyret, i svenske Hammarby – og Jakob Michelsen begrundede fornuftigt sin vurdering inden Odense-holdets hjemmekamp mod de københavnske favoritter.

»De har det for tiden stærkeste hold herhjemme. De har fundet melodien, har fået forstærkninger i midterforsvaret, hvor de to østeuropæere har godt af at få en skandinavisk makker«, sagde Michelsen til Fyens Stiftstidende. »FCK-holdet er dygtige med bolden og sammensat af typer, der er bedre med bolden end uden«.

FCK-træner Ståle Solbakken har nu folk nok, så han kan skifte ni mand ud fra den ene til den anden kamp. Det gjorde han, da kun to spillere, Rasmus Falk og Viktor Fischer, fra holdet, som udspillede AaB forrige søndag, var med fra start mod islandske Stjarnan i torsdags.

I Odense vendte Solbakken, der har brugt 19 spillere i de første 4 superligakampe i et program med europæiske opgaver, tilbage til den startformation med netop de 11, der slog aalborgenserne 4-0. OB’erne var langt stærkere, primært defensivt, end AaB’erne, men FCK fik alligevel den femte sejr på stribe i henholdsvis Superligaen og EL-kvalifikationsturneringen. 5 sejre med 15-0 i målscore.

Fynboerne er nu uden sejr i syv superligakampe. De tre sidste i foråret blev tabt, og OB har kun fået ét point i fire kampe med Jakob Michelsen på trænerbænken.

OB-spillerne solgte sig dyrt og var få minutter fra at få 0-0 i et spændende opgør, hvor hjemmeholdets målmand, Sten Grytebust, var banens bedste. Han blev hyldet af fansene flere gange undervejs i opgøret efter at have leveret store redninger, mens OB-fansene på Richard Møller Nielsen-tribunen piftede, når gæsternes Rasmus Falk havde bolden. Ham kan de ikke lide mere, selv om han var en populær spiller i OB i mange sæsoner.

Flot Rasmus Falk-oplæg til 1-0

Og det var slemt for OB’erne, at netop Falk satte det angreb op, som endte med, at han lagde bolden ind til Dame N’Doye, der headede sejrsmålet ind. Falk var en ti minutter forinden tæt ved at score, da han sendte et langskud på overliggeren. OB-holdet optrådte ellers taktisk disciplineret fra først til sidst og lukkede godt af centralt, så bl.a. Viktor Fischer blev hindret i at spille lige så godt, som han har gjort i de første kampe i sæsonen.

Hjemmeholdet havde hurtigt fem mand tilbage i bageste kæde, når FCK’erne kom fremad, og både Kenneth Emil Petersen og Jeppe Tverskov optrådte med gode placeringer, effektive indgreb og fornuftigt spil. Men offensivt manglede der afgørende gennembrudskraft, om end OB fik skabt et par store chancer. Der var ellers flere gange muligheder for at komme af sted til chancer i rummet bag Denis Vavro, makkeren til den anden FCK-stopper, Andreas Bjelland.

»Vi vandt fortjent. Vi havde de største og fleste chancer«, sagde vindertræner Ståle Solbakken. »Men jeg føler lidt med Jakob. OB’erne har været uheldige i de første fire kampe, synes jeg. Hvis de viser samme power og præsterer, som de gjorde mod os, vil de få mange point«.