En 'gammel nar' på 27 blomstrer igen mellem stængerne hos FC Nordsjælland

FOR ABONNENTER

I FC Nordsjællands trup er Nicolai Larsen en gammel nar. Han siger det selv med et smil, den nye førstemålmand på Farum-holdet, der er stopfyldt med meget unge, meget talentfulde spillere. Men den tidligere AaB-keeper er kun 27. Det er ingen alder for en målmand. Og i stedet for gammel nar ville det være rigtigere at sige erfaren spiller. Det er han. 203 superligakampe for AaB, dansk mester, pokalvinder og årets målmand kåret af kollegaerne i 2014 og masser af landskampe på holdene fra U16- til og med U21.