Rosenborg skal have ny træner: Bliver det Laudrup, Kasper Hjulmand eller Guld-Glen?

MICHAEL LAUDRUP, Kasper Hjulmand eller Glen Riddersholm. Bliver en de tre danskere cheftræner i den norske rekordmesterklub Rosenborg Ballklub fra årsskiftet i landet, hvor fodboldsæsonen følger kalenderåret? Rygterne svirrer, gætterierne kastes op i luften, og spekulationerne er mange i norske fodboldkredse. Laudrup ville være et kæmpenavn, en stor attraktion i Eliteserien. Hjulmand har været dansk mester, har bundesligaerfaring og beundres også i Norge for det imponerende arbejde, han laver i FC Nordsjælland. Glen Riddersholm, der også har vundet guld i Superligaen, er en fri mand uden trænerjob for tiden.

NICKLAS BENDTNER, som Rosenborg måske sælger i dette transfervindue, og den norske klubs anden danske landsholdsspiller, Mike Jensen, var glade for Kåre Ingebrigtsen. Men han blev fyret for nogle uger siden, og klubbens akademidirektør, Rini Coolen, har overtaget cheftrænerposten midlertidigt. Glen Riddersholm har sagt, at han har is i maven og er indstillet på at vente på det ’rigtige’ tilbud. Han vil gerne prøve sig af i udlandet, og det er jo heller ikke til at vide, hvornår en superligaklub skal have ny træner.

MORTEN WIEGHORST blev fyret i AGF i 2015 og afløst af Glen Riddersholm. Nu har Wieghorst fået den bedste sæsonstart med et AaB-hold i den bedste fodboldrække siden 2009-10-turneringen, da der også var sat ni ind på pointkontoen efter de første fire kampe. Og AaB har netop forstærket sig med den tyske U21-landsholdsspiller, angriberen Phillipp Ochs fra TSG 1899 Hoffenheim. Dermed er der 25 spillere i truppen, og 16 af dem er ’egenproducerede’, forstået sådan, at de har spillet ungdomsfodbold i Aalborgklubben. Der var syv, som kommer fra AaB Talent, med fra start, da AaB vandt i Hjørring over Vendssyssel FF, og tre kom ind. Imponerende og tankevækkende i en tid, når andre klubber stiller op med masser af indkøbte udenlandske spillere på holdet.

BASHKIM KADRII KAN meget vel blive ny AaB’er. AaB-direktør Allan Gaarde har ingen kommentar til det. Bashkim Kadrii var ikke med i FC København-truppen til Europa League-kampen mod CSKA Sofia i Bulgarien aftes. Kadrii kan spille på kanten og som midterangriber, og oprykkerne i Hjørring er på jagt efter en kantspiller. Men Vendssyssel FF-sportsdirektør Mogens Krogh kan næppe håbe på, at han kan lokke Kadrii til Hjørring, hvor der var stopfyldt med 6.400 på tribunerne til mødet med AaB. Oprykkerne leverede en god præstation og tabte lidt uheldigt. Træner Jens Berthel Askous spillere kan godt tage revanche ved slå oprykkerkollegerne fra Vejle i aften. En spiller som Moses Opondo har fart i fødderne, ideer og gode tricks at vise frem og vil være en trussel mod ethvert superligaforsvar.

KASPER HJULMAND VED, at hans bedste spillere kan forsvinde, hvornår det skal være. Nu er anfører Mathias Jensen væk. Et kæmpetalent, der skal kæmpe for at få en fast plads på Celta Vigo-holdet i Spanien. Det er jo ikke alle de FCN-spillere, der er blevet solgt, som slår til med det samme i udlandet. Topscorerne Marcus Ingvartsen og Emiliano Marcondes er ikke ligefrem braget igennem i hovedroller hos henholdsvis belgiske KRC Genk og engelske Brentford. Esbjergs 1.-divisions-topscorer i sidste sæson, 20-årige Anders Dreyer, som nu er begyndt på den nye karriere som udenlandsprofessionel i Brighton, bliver ikke smidt direkte ud på dybt vand. Han skal begynde i den sydengelske klubs U23-trup, udvikle sig dér og vise, om han har talent, fart og fysik til at kunne begå sig i Premier League. Det er en stor og spændende udfordring for ham.