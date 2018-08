Ankelskadet Kent Nielsen bliver Silkeborg-træner næste sommer Michael Hansen overtager efter fyrede Peter Sørensen i Silkeborg, inden Kent Nielsen tiltræder næste sommer.

Silkeborg har ansat rutinerede Kent Nielsen som cheftræner på en treårig kontrakt, men først med virkning fra 1. juni 2019 på grund af Nielsens ankeloperation.

Indtil da varetager Michael Hansen jobbet og lukker altså hullet efter Peter Sørensen, der tirsdag blev fyret efter en skuffende sæsonstart i 1. division.

»Vi har fundet den suverænt stærkeste løsning, vi kunne opnå i den situation, vi er i», siger sportschef Jesper Stüker til klubbens hjemmeside.

Kent er en meget dygtig træner, og han passer ind i klubbens kultur, strategi og måden, vi gerne vil spille fodbold på. Jesper Stüker, sportschef

»Kent er en meget dygtig træner, og han passer ind i klubbens kultur, strategi og måden, vi gerne vil spille fodbold på«.

»Omstændighederne gør, at han først kan tiltræde 1. juni 2019, og derfor er jeg meget glad for, at Michael Hansen har kunnet træde til».

»Den primære aftale med ham er, at han skal være vores nye head of coaching, men at han, indtil Kent Nielsen kan tiltræde, varetager jobbet som cheftræner», siger Stüker.

ritzau