Kasper Risgård: »Det er da rigtigt, at vi i de første seks kampe måske ikke har leveret prangende præstationer spillemæssigt«

Kunne du ikke tænke dig at blive dansk mester med AaB for tredje gang? Selvfølgelig kan Kasper Risgård, guldvinder med Aalborg-klubben i 2008 og 2014, det. Men han har naturligvis ret, når han svarer, at det er temmelig useriøst at stille et sådant spørgsmål, når vi kun er nået til syvende runde i superliga-turneringen.

Kasper Risgaard og alle i det nordjyske ved, at holdet og truppen i AaB ikke har helt samme styrke og kvalitet som FCM’s, Brøndbys og FCK’s, og aalborgensernes målsætning er at slutte i topseks i grundspillet og ligesom sidste sæson deltage i det afsluttende mesterskabsspil.

»Det vil være sjovt, hvis vi kan gøre det bedre end i foråret«, siger den 35-årige midtbanemand, der er i gang med sin 13. sæson som AaB’er. Cheftræner Morten Wieghorsts hold blev nummer fem, 40 point efter FC Midtjyllands mestre.

»AaB’s historie og den måde, vi har spillet god fodbold på, og den måde, vi har grebet det an på, betyder selvfølgelig, at der altid er forventninger til, at vi skal spille en markant rolle i Superligaen og levere seværdigt og underholdende spil«, siger Kasper Risgård.

»Og det er da rigtigt, at vi i de første seks kampe måske ikke har leveret prangende præstationer spillemæssigt. Men vi har været stabile forsvarsmæssigt, bortset fra opgøret mod FCK i Parken. Vi har fået lagt et godt fundament, og defensiven er nøglen til at få mange point«.

Måske kan det ikke bruges til ret meget, eller noget overhovedet, men starten med 13 point i de første seks kampe – hvor AaB har mødt sidste sæsons nummer ét, tre og fire – er bedre end i mesterskabssæsonerne 1994-95 (10 point), 2007-08 (fem point) og 2013-14 (otte point). 1998-99-mesterholdet lagde ud med at erobre 14 point i de første seks runder.

Omstillingsparathed og god fysik

»Især fysisk har vi stået stærkt, føler jeg, og holdet har vist god moral«, fortsætter Kasper Risgård. »Vi har fået mange point på at score sidst i kampene, hvor vi har fået marginalerne over på vores side. Vi har også været omstillingsparate og fået udbytte af, at vi som f.eks. mod Vendsyssel skiftede fra 4-4-2 til 4-5-1 og mod det talentfulde FCN-hold, som vi havde svært ved at komme i et effektivt pres på, vekslede fra 4-5-1 til 4-4-2 og vandt«.

»Det handler jo i bund og grund om at få point på kontoen. Men vi ved, at der er mange ting, vi kan gøre bedre. Det arbejder vi hårdt på«.

Morten Wieghorst taler om, at der skal mere kraft og præcision i de offensive omstillinger, og at det gælder om at få mere sikkerhed i spillet med bolden på den øverste tredjedel af banen. Dér er det vigtigt med boldfaste spillere og en sådan har AaB fået i tyskeren Philipp Ochs, der scorede i sin debutkamp og også blev udvist. Han er fri af karantæne nu og med mod Esbjerg i aften.

Når AaB’erne har haft svært ved at lave mål, har det været så meget vigtigere at kunne forsvare godt både i åbent spil og i dødboldsituationer. Og bl.a. Jores Okores formkurve har været opadgående, så han har kunnet spillet en hovedrolle nede bag ved.

»Man skal også huske på«, bemærker Kasper Risgård, »at det tager tid at bygge et stærkt hold op. Vi sagde farvel til en række profiler i sommeren 2016. Nu er Kasper Kusk tilbage hos os, Jacob Rinne er god i målet bag ved Okore. Vi har mange unge spillere, men de fleste af dem har fået flere hår på brystet, fordi de har fået meget spilletid«.